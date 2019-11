Trono Over boom di ascolti: la De Filippi critica il Trono Classico

Cosa pensa Maria De Filippi del Trono Over e del Trono Classico di Uomini e Donne

Il Trono Over di Uomini e Donne continua a registrare ottimi ascolti. Numeri da prima serata: ogni puntata del programma Mediaset dedicato alle avventure di Gemma Galgani e company viene seguito da più di tre milioni di telespettatori con il 25% di share. Un vero record, capace di spazzare via il Trono Classico, che mai come quest’anno fatica a decollare. I nuovi tronisti di Maria De Filippi non sono ancora riusciti a conquistare del tutto il pubblico e la conduttrice è consapevole di ciò. Tanto che in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Queen Mary non ha esitato a lanciare qualche critica ai protagonisti più giovani della sua corte.

Le parole di Maria De Filippi sui nuovi tronisti e corteggiatori

“La verità è che mi diverto con il Trono Over, per il Trono Classico pensano troppo a quello che accade sui social e si fanno condizionare perdendo naturalezza”, ha ammesso Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo ci ha tenuto poi a sottolineare che non prova alcuna vergogna per Uomini e Donne, da sempre il suo show più criticato. “Io lo rivendico il fatto che faccio Uomini e Donne, se pensassi che quello che dicono è giusto smetterei di condurlo”, ha ribadito.

I nuovi tronisti di Uomini e Donne cambieranno la situazione?

Se il Trono Over è dunque diventato una vera e propria certezza resta da capire come evolveranno le dinamiche del Trono Classico. Basteranno i nuovi tronisti Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli a cambiare la situazione a Uomini e Donne?