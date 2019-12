I Medici 3, Lorenzo a Napoli: anticipazioni seconda puntata

Anticipazioni seconda puntata I Medici 3: Lorenzo a Napoli con Bernardi

L’attesa è finalmente terminata: I Medici sono tornati su Rai Uno! La prima puntata racconta le conseguenze della Congiura dei Pazzi, di quello che è accaduto dopo la morte di Giuliano e della vendetta di Lorenzo. Senza dimenticare la guerra tra Firenze e lo Stato Pontificio, sempre più intensa e cruenta. Lorenzo non vuole cedere la sua città al Papa e per questo mette a punto un piano per porre fine alla sanguinosa guerra e riportare pace a Firenze. Per farlo il Magnifico, dopo aver mandato la sua famiglia a Pistoia, decide di recarsi a Napoli – alleata di Roma – con il suo nuovo consigliere Bruno Bernardi. Un modo per provare a spezzare l’accerchiamento e riportare la pace. Ma non tutto va come previsto dall’uomo ne I Medici 3.

I Medici 3, episodio 3: Fiducia

Arrivato a Napoli con Bernardi, Lorenzo ha difficoltà a convincere il re Ferrante d’Aragona ad abbandonare l’alleanza con il Papa. Mentre il Magnifico tenta di conquistare la fiducia del re, aiutato dalla bella e astuta Ippolita Sforza, a cui lo lega un rapporto profondo e tormentato, Firenze rimane sotto assedio. Il popolo e la stessa Clarice temono che Lorenzo li abbia abbandonati e non sanno come comportarsi. Alla fine, rischiando la sua stessa vita, Lorenzo riesce ad ottenere il ritiro delle truppe e a riportare una pace temporanea a Firenze.

I Medici 3, episodio 4: Innocenti

Sono passati 7 anni e Lorenzo spera di chiudere i conti con il Papa ottenendo la firma di un trattato di pace tra i vari regnanti italiani. Riario attacca la città di Ferrara, alleata di Firenze, sperando di far saltare il trattato e di indurre Lorenzo a tornare alla guerra aperta. Intanto Lucrezia coinvolge Clarice nella gestione della banca, rivelandole anche gli imbrogli che ha dovuto attuare per garantire adeguati finanziamenti alla politica e al mecenatismo di Lorenzo. Logorato dal continuo scontro con Sisto IV, Lorenzo decide di avviare suo figlio Giovanni alla carriera ecclesiastica sperando di aumentare l’influenza dei Medici nella Curia romana.