I Medici 3 su Rai Uno: nuovi attori, numero puntate, location e repliche

Quante puntate sono de I Medici 3, chi sono i nuovi attori e dove guardare le repliche

L’attesa è finalmente terminata: I Medici sono tornati su Rai Uno! La serie dedicata alla famosa famiglia fiorentina è giunta alla terza stagione, che sarà pure l’ultima. Confermato nel ruolo del protagonista Lorenzo il Magnifico l’attore inglese Daniele Sharman, volto noto dei telefilm Teen Wolf, The Originals e Fear The Walking Dead. Accanto al giovane non mancano Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati), Synnøve Karlsen (Clarice), Aurora Ruffino (Bianca de’ Medici). In alcuni flashback c’è pure l’aitante Bradley James il cui personaggio, Giuliano de Medici, è stato assassinato nell’ultima puntata della seconda stagione. I Medici 3 è composto in tutto da 8 episodi, per un totale di 4 puntate, che andranno in onda lunedì 2 dicembre, martedì 3 dicembre, lunedì 9 dicembre e martedì 10 dicembre.

Tanti nuovi attori italiani e stranieri nel cast de I Medici 3

Nel cast de I Medici 3 sono stati inseriti tanti attori italiani. Tra questi ha un ruolo predominante Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, che indossa i panni di Girolamo Savonarola, il religioso che prende il potere a Firenze a discapito de I Medici. C’è poi Giorgio Marchesi, al quale è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, altro avversario di Lorenzo il Magnifico. Spazio a Marco Palvetti – il celebre Salvatore Conte di Gomorra – che è il Capitan Guiscardi, a Raniero Monaco di Lapio, al quale è stato affidato il compito di interpretare il personaggio di pura fantasia di Vanni, e Daniele Pecci, che è il famoso Ludovica il Moro. Mentre Michele Morrone – ex di Sirene e di Ballando con le Stelle – è un pirata turco. E non va dimenticato Neri Marcorè, che ha la parte di Papa Innocenzo VIII. Tra gli attori stranieri i nuovi volti sono quelli di: Jack Roth (figlio del più famoso Tim Roth), Louis Partridge, Jack Dudman e William Franklyn-Miller.

La trama della terza stagione de I Medici: le anticipazioni

I Medici 3 riparte dalla Congiura dei Pazzi nella quale ha perso la vita Giuliano. A pochi mesi dall’accaduto Lorenzo è tormentato dal desiderio di vendetta. Per proteggere la sua famiglia e gli ideali artistici e culturali per cui ha vissuto, Lorenzo compie scelte sempre più difficili, mettendo a rischio la sua anima e gli affetti più cari. Il potere della famiglia Medici cresce sempre più ma i nemici, tra cui Papa Sisto IV e Girolamo Savonarola, sono sempre dietro l’angolo. Questo porta a nuovi problemi con la banca ma mette a dura prova pure il rapporto tra Lorenzo e la moglie Clarice. Intanto viene a galla l’esistenza del piccolo Giulio, figlio naturale del defunto Giuliano.

Il cast completo della terza stagione de I Medici

Daniel Sharman – Lorenzo de’ Medici

Francesco Montanari – Girolamo Savonarola

Sarah Parish – Lucrezia de’ Medici

Alessandra Mastronardi – Lucrezia Donati

Synnøve Karlsen – Clarice Orsini

Jack Roth – Conte Girolamo Riario

Sebastian De Souza – Sandro Botticelli

Jack Bannon – Agnolo Poliziano

Toby Regbo – Tommaso Peruzzi

Aurora Ruffino – Bianca de’ Medici

Giorgio Marchesi – Giacomo Spinelli

Neri Marcorè – Papa Innocenzo VIII

Daniele Pecci – Ludovico il Moro

Bradley James – Giuliano de’ Medici

Johnny Harris – Bruno Bernardi

Callum Blake – Carlo de’ Medici

John Lynch – Papa Sisto IV

Rose Williams – Caterina Sforza Riario

Raniero Monaco di Lapio – Vanni

Marco Palvetti – Capitan Guiscardi

Michele Morrone – Pirata

Repliche I Medici 3: dove rivedere tutte le puntate

Le repliche de I Medici 3 sono disponibili sulla rinnovata piattaforma di Rai Play. In streaming è possibile recuperare anche le due precedenti stagioni. Con le stesse modalità la serie tv è disponibile in Ultra HD su Rai 4K al tasto 210 del telecomando di tivùsat. La serie sarà disponibile sul web fino al 14 gennaio 2020. Negli altri paesi è invece trasmessa da Netflix.

Location I Medici 3: dove è stata girata la fiction

La terza stagione de I Medici è stata girata nell’autunno 2018 prevalentemente in Toscana, tra Volterra e Firenze. Non sono mancate brevi incursioni a Roma e nel Lazio.