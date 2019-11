I Medici su Rai Uno: ecco quando va in onda la terza stagione

Quando iniziano I Medici 3 su Rai Uno: la data

Tutto pronto per il ritorno de I Medici su Rai Uno. Dopo il successo delle prime due stagioni torna la serie evento con protagonista Daniel Sharman. Le nuove puntate – in tutto quattro – saranno trasmesse a partire da martedì 2 dicembre. Confermato nel ruolo del protagonista Lorenzo il Magnifico l’attore inglese Daniele Sharman, volto noto dei telefilm Teen Wolf e The Originals. Accanto al giovane non mancano Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati), Synnøve Karlsen (Clarice), Aurora Ruffino (Bianca de Medici). In alcuni flashback c’è pure l’aitante Bradley James il cui personaggio, Giuliano de Medici, è stato assassinato nell’ultima puntata della seconda stagione. Nel cast dei Medici 3 tante new entry italiane e internazionali, a partire da Francesco Montanari, che ha una parte di spicco nei nuovi episodi.

Tanti nuovi attori italiani e stranieri nel cast de I Medici 3

Nel cast de I Medici 3 sono stati inseriti tanti attori italiani. Tra questi Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, che indossa i panni di Girolamo Savonarola, il religioso che prende il potere a Firenze a discapito de I Medici. C’è poi Giorgio Marchesi, al quale è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, altro avversario di Lorenzo il Magnifico. Spazio a Marco Palvetti – il celebre Salvatore Conte di Gomorra – che è il Capitan Guiscardi, e a Raniero Monaco di Lapio, ex del Grande Fratello oggi attore impegnato, al quale è stato affidato il compito di interpretare il personaggio di Vanni. Mentre Michele Morrone – ex di Sirene e di Ballando con le Stelle – è un pirata turco. E non va dimenticato Neri Marcorè, che ha la parte di Papa Innocenzo VIII. Tra gli attori stranieri i nuovi volti sono quelli di: Jack Roth (figlio del più famoso Tim Roth), Louis Partridge, Jack Dudman e William Franklyn-Miller.

Le prime anticipazioni delle nuove puntate de I Medici 3

I Medici 3 si concentra sulla vita più adulta di Lorenzo il Magnifico, cambiata dopo la Congiura dei Pazzi. Una vita divisa tra la famiglia e il prestigio internazionale anche se i nemici sono sempre dietro l’angolo. La terza stagione sarà l’ultima per la fiction Rai sulla celebre famiglia fiorentina.