I Medici 3 in onda nel 2019: prime anticipazioni e new entry del cast

Ci sarà la terza stagione de I Medici: quando va in onda, anticipazioni e nuovo cast

La storia de I Medici non è ancora terminata. La fiction Rai andrà in onda nell’autunno 2019 con la terza stagione. I nuovi episodi saranno incentrati sulla vita adulta di Lorenzo il Magnifico, interpretato ancora una volta da Daniel Sharman. Le riprese delle nuove puntate si stanno tenendo in questi mesi tra la Toscana e il Lazio e andranno avanti fino al prossimo dicembre. Oltre a Sharman sono confermati nel cast altri protagonisti della seconda stagione, come la moglie Clarice Orsini – interpretata da Synnøve Karslen – e l’amante Lucrezia Donati, che ha il volto di Alessandra Mastronardi. Non ci saranno i personaggi morti nella seconda stagione ovvero: Bradley James (Giuliano de’ Medici), Matteo Martari (Francesco Pazzi), Sean Bean (Jacopo Pazzi).

Chi sono i nuovi attori de I Medici 3

Nel cast de I Medici 3 non mancheranno attori italiani. Tra questi Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, che indosserà i panni di Girolamo Savonarola, il religioso che prenderà il potere a Firenze a discapito de I Medici. Ci sarà Giorgio Marchesi – attualmente impegnato in tv con L’Allieva 2 – al quale è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, altro avversario di Lorenzo il Magnifico. Spazio poi a Marco Palvetti – il celebre Salvatore Conte di Gomorra – che sarà un soldato. Mentre Michele Morrone – ex di Sirene e di Ballando con le Stelle – sarà un pirata turco.

Tra gli attori stranieri i nuovi volti sono quelli di: Jack Roth (figlio del più famoso Tim Roth), Louis Partridge, Jack Dudman e William Franklyn-Miller – considerato qualche anno fa il bambino più bello del mondo.

Le prime anticipazioni de I Medici 3

I Medici 3 partirà dalla Congiura dei Pazzi per raccontare la vita più adulta di Lorenzo il Magnifico. E i due anni di guerra contro Roma e contro Papa Sisto IV (Raoul Bova), che segnano la vita de I Medici. Ma si parlerà pure dei successi di Lorenzo in politica estera, vittorie che lo hanno reso una delle figure cardine della storia moderna italiana. Inoltre, ancora non è stata annunciata ma già si parla di un’ipotetica quarta stagione con protagonista Caterina de ‘ Medici, bisnipote di Lorenzo de’ Medici nonché moglie del re di Francia Enrico II.