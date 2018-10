Aurora Ruffino è Bianca de I Medici anche grazie al fidanzato Maxime

Aurora Ruffino a Vieni da me di Caterina Balivo parla de I Medici e del fidanzato Maxime

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Aurora Ruffino è tornata a parlare del ruolo di Bianca nella serie tv I Medici. Un ruolo importante – che sta per renderla popolare in tutto il mondo – e per il quale l’attrice ha molto lottato. Nonostante la serie italo-inglese sia piena di interpreti del nostro paese, Aurora è l’unica italiana ad avere un ruolo di peso nella famiglia dei Medici, protagonista del telefilm prodotto da Lux Vide. “Ho lottato tanto per ottenere questa parte, ho fatto ben sei provini prima di riuscire a convincere il regista”, ha spiegato la Ruffino su Rai Uno. Ovviamente le audizioni sono state tutte in inglese, visto che la storia di Lorenzo il Magnifico è recitata in lingua anglofona ed è trasmessa in cento paesi.

Bianca de’ Medici: Aurora Ruffino parla perfettamente inglese

Aurora Ruffino parla perfettamente inglese. Come ci ha spiegato nella nostra intervista, da tempo studia questa lingua e quando non è impegnata col lavoro si reca all’estero per migliorare la pronuncia. Proprio durante una vacanza studio ha incontrato il suo attuale fidanzato, Maxime. Lui è un ingegnere francese ma con Aurora parla soltanto in inglese. “Sì, con il mio ragazzo parlo in inglese. Anche se ora sto imparando il francese… Il bello arriva quando ci sono le litigate”, ha confidato Aurora a Vieni da me.

Aurora Ruffino si trasferisce in Francia dopo I Medici 3

La Ruffino sta imparando il francese perché presto andrà a vivere in Francia. Dopo quattro anni di relazione, la star di Braccialetti Rossi ha deciso di andare a convivere con Maxime. Appena finirà le riprese de I Medici 3, i cui nuovi episodi andranno in onda nel 2019, raggiungerà il giovane a Tolosa.