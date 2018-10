Intervista Gossipetv ad Aurora Ruffino: I Medici 2, Non dirlo al mio capo 3 e la vita privata

Aurora Ruffino è il nuovo volto della fiction Rai. Dopo il debutto in Questo nostro amore e Braccialetti Rossi è una delle interpreti più richieste. Non solo nelle produzioni italiane come Non dirlo al mio capo, ma pure in quelle internazionali quali I Medici 2, dove ha recitato accanto a mostri sacri del piccolo schermo tra cui Sean Bean. Abbiamo incontrato Aurora proprio al margine della conferenza stampa de I Medici e ne abbiamo approfittato per sapere di più sul futuro di Non dirlo al mio capo. Fiction dove Aurora indossa i panni dell’avvocato Cassandra, assistente di Nina. Ci sarà una terza stagione con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale? “Forse sì però non ne abbiamo ancora la conferma”, ci ha spiegato Aurora, che dal vivo è una ragazza semplice, ma allo stesso tempo dolce e solare.

La terza stagione di Non dirlo al mio capo potrebbe esserci

Dopo il grande successo della prima e seconda stagione, un prosieguo di Non dirlo al mio capo è quasi scontato. Al momento Aurora Ruffino tiene le dita incrociate e continua a lavorare a I Medici, accanto all’inglese Daniel Sharman. Nella serie storica Aurora è Bianca de Medici, sorella del protagonista Lorenzo il Magnifico. Un ruolo presente sia nella seconda serie – in onda su Rai Uno dal 23 ottobre – che nella terza, le cui riprese si stanno svolgendo in questi mesi tra la Toscana e il Lazio e che verrà trasmessa nel 2019. “Quello dei Medici è stato un lavoro per cui ho lottato molto. Ho fatto tantissimi provini per la parte di Bianca. Ottenere questo ruolo è per me motivo di vanto, ho studiato a lungo l’inglese. Da anni, quando non lavoro in Italia, parto e vado all’estero per migliorarmi”, ha ammesso la 29enne.

Aurora Ruffino dopo Non dirlo al mio capo è Bianca ne I Medici 2 e 3

Grazie a questo impegno televisivo Aurora ha imparato nuovi aspetti della storia: “Mi sono preparata a lungo per questo personaggio, ho letto tanti libri e scoperto nuovi dettagli della vita rinascimentale. La condizione della donna all’epoca era assai diversa da oggi ma Bianca era temeraria. Pur essendo donna ha avuto il coraggio di dire la sua e imporsi sul fratello e la famiglia per amare l’uomo che sognava fin da bambina”. “Bianca e Guglielmo sono i Romeo e Giulietta di Firenze. Per fortuna non ho mai vissuto un amore così intenso e doloroso. Ho sempre avuto la libertà di amare e scegliere con chi stare. È una libertà che spesso viene sottovalutata”, ha aggiunto la Ruffino. Ma per chi batte il cuore della talentuosa Aurora?

Aurora Ruffino: felicemente fidanzata da quattro anni

“Il mio cuore batte da quattro anni per un fantastico ragazzo francese. Abbiamo una relazione a distanza che funziona più della convivenza!”, ci ha confidato Aurora Ruffino.