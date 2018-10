I Medici 2 fiction Rai: cast attori, numero puntate, location, sigla

Rai Uno I Medici 2: chi sono gli attori protagonisti, quante puntate sono, dove è stata girata la fiction

A due anni dal successo internazionale della prima stagione, tornano su Rai Uno I Medici. Da martedì 23 ottobre, in prima serata, va in onda la seconda stagione della serie incentrata sulla famiglia De Medici. Se avete perso la prima stagione niente paura: si possono seguire i nuovi episodi senza problemi. I Medici 2 è ambientata venti anni dopo la prima parte e ha un nuovo protagonista: Lorenzo il Magnifico che prende il posto di Cosimo De Medici, che nella storia era suo nonno. La nuova stagione de I Medici è composta in tutto da 4 puntate: ogni sera andranno in onda due episodi. Per i più impazienti la Rai ha deciso di fare un regalo: dal 16 ottobre saranno disponibili su Rai Play i primi due episodi.

I Medici – Lorenzo il Magnifico comincia venti anni dopo la prima serie, nel 1469, e ci porta nel cuore del Rinascimento attraverso una delle figure storiche più importanti di tutti i tempi, ovvero Lorenzo De Medici, detto il Magnifico. Poco più che ventenne, Lorenzo è costretto a prendere le redini della banca di famiglia, dopo un attentato alla vita del padre Piero. Il giovane deve inoltre difendersi dalla famiglia Pazzi, che vuole togliere il potere dalle mani della famiglia Medici.

Chi sono gli attori protagonisti de I Medici 2

Della prima stagione de I Medici resta una sola attrice, Annabel Scholey. L’inglese è tornata sul set per indossare di nuovo i panni di Contessina, nonna di Lorenzo il Magnifico, in alcuni flashback.

L’attore protagonista de I Medici 2 è Daniel Sharman. Britannico, classe 1986, è popolare tra gli amanti delle serie tv. Ha trovato il successo in tutto il mondo prima grazie al ruolo del licantropo Isaac in Teen Wolf, poi in quello dello stregone Kaleb in The Originals. Ma ha preso parte pure a Fear the Walking Dead e al film Immortals.

Sean Bean è Jacopo Pazzi. L’attore è uno dei più conosciuti e famosi del cast, soprattutto per via del suo ruolo di Ned Stark in Game of Thrones. Ma nella sua lunga carriera ha lavorato anche a Il Signore degli Anelli (era Boromir) e a Troy (era Ulisse).

Giuliano De Medici, fratello di Lorenzo, è interpretato da Bradley James. L’attore inglese, classe 1983, è famoso in Italia soprattutto per il ruolo di Re Artù nella serie tv Merlin.

Sarah Parish presta il volto a Lucrezia De Medici, madre di Lorenzo. L’attrice ha recitato in molteplici serie, da Merlin ad Atlantis, passando per I pilastri della Terra e Monroe.

Tra gli italiani troviamo i famosi Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati, amante di Lorenzo), Raoul Bova (Papa Sisto IV) e Filippo Nigro (Luca Soderini).

Ma ci sono pure altri astri nascenti del nostro cinema e della nostra fiction: Bianca De Medici è interpretata da Aurora Ruffino (Braccialetti Rossi, La solitudine dei numeri primi, Questo nostro amore, Non dirlo al mio capo) mentre Francesco Pazzi è Matteo Martari (Fabrizio De Andrè, Un passo dal cielo, Non uccidere e famoso alle cronache rosa per la sua relazione con Miriam Leone).

Non vanno dimenticati Matilda Lutz, già vista in Revenge e Fuoriclasse, che è Simonetta Vespucci, e Alessio Vassallo, visto ne Il giovane Montalbano, che è Marco Vespucci.

Dove è stata girata la fiction I Medici 2

I Medici 2 è stata girata interamente in Italia. In particolare tra la Toscana, il Lazio e la Lombardia. Più precisamente a Volterra e presso la Cattedrale e Palazzo Contucci a Montepulciano. Ciak pure a Pienza, al Duomo e a Palazzo Piccolomini. Nel Lazio, invece, la serie ha trovato le proprie ambientazioni negli spazi di Ponte Milvio e Palazzo della Cancelleria a Milano; a Villa D’Este e Villa Adriana a Tivoli; presso il Castello Odescalchi a Bracciano e Villa Parisi a Frascati. In Lombardia il gruppo di lavoro ha girato presso Sabbioneta e Mantova, due centri dichiarati patrimonio dell’UNESCO.

La sigla de I Medici 2 è ancora di Skin e Buonvino

Anche per la nuova stagione, la produzione ha scelto di affidare il compito delle musiche al compositore Paolo Buonvino e alla cantante Skin. La nuova sigla riprende il tema di Renaissance ma in un arrangiamento totalmente nuovo. Inoltre la colonna sonora è stata rinnovata con l’aggiunta di nuovi temi per i quali sono stati registrati il Nuovo Coro Lirico Romano e orchestra Roma Sinfonietta.

Altre curiosità sulla seconda stagione de I Medici

La serie avrà anche una terza stagione, le cui riprese sono ancora in corso, e che andrà in onda su Rai Uno nel 2019. Gli episodi che vanno in onda nel 2018 si concentrano sulla giovinezza di Lorenzo fino alla famosa congiura dei Pazzi, mentre la terza stagione sarà sull’età adulta del Magnifico. La produzione è costata in tutto 25 milioni di euro e il prodotto è stato venduto in ben 100 paesi, tra cui Stati Uniti e Canada (qui sarà disponibile su Netflix).