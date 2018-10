Aurora Ruffino, Bianca de I Medici: “Dopo le riprese lascio l’Italia per amore”

Aurora Ruffino, interprete di Bianca de I Medici 2, pronta a lasciare l’Italia: “L’anno prossimo mi trasferisco in Francia”

Aurora Ruffino è uno dei volti giovani delle fiction più amati in Italia. L’attrice, dopo aver conquistato tutti con il ruolo di Cris in Braccialetti Rossi, ora è riuscita a entrare nel cuore degli italiani con Bianca in I Medici 2. Conquistare il ruolo della sorellina di Lorenzo il Magnifico è stato molto duro per Aurora. Quest’ultima, in un’intervista per la rivista Gente, rivela di avere un lato caretteriale molto simile a questo personaggio: sono entrambe molto determinate. Come sul lavoro, anche in amore la Ruffino ha le idee ben chiare. Infatti, la giovane attrice sa molto bene ciò che vuole dalla sua relazione. Eh sì, perché come sappiamo Aurora è felicemente fidanzata. Il fortunato non fa parte del mondo dello spettacolo, dunque non è un volto noto della televisione come lei. Questo particolare, però, non ha mai complicato il loro rapporto. Infatti, riescono a gestire il tutto tranquillamente, in quanto hanno preferito vivere una relazione a distanza. Ma ecco che ora Aurora annuncia di voler dare una svolta a questa storia d’amore.

Aurora Ruffino darà una svolta alla sua storia d’amore trasferendosi a Tolosa

Aurora ha deciso: darà una svolta alla sua relazione. Fino ad ora, come aveva già dichiarato anche in una nostra intervista, l’attrice ha preferito vivere una storia a distanza. Infatti, l’interprete di Bianca de Medici è convinta che spesso la convivenza può rovinare un rapporto. Ma ora per lei e il suo compagno sembra essere arrivato il momento giusto per vivere insieme. Il fortunato fidanzato dell’attrice è un ingegnere francese che vive a Tolosa e non sarà lui a trasferirsi per dare una svolta al loro rapporto. Aurora annuncia, dunque, che presto lascerà l’Italia e andrà a vivere in Francia. Farà questo grande e importante passo dopo le riprese della terza stagione de I Medici.

Aurora Ruffino, un futuro importante nel mondo della televisione

L’anno prossimo Aurora si trasferirà a Tolosa, lasciando così l’Italia per amore. I telespettatori italiani resteranno sicuramente male di fronte a questo annuncio, ma non dovrebbero temere in quanto l’attrice ha intenzione di continuare comunque la sua carriera nel mondo della televisione. Prendere parte alla serie tv di produzione internazionale, creata da Nicholas Meyer e Frank Spotnitz, le ha permesso di credere ancora di più in se stessa.