Bradley James, Giuliano ne I Medici si svela: la prima volta in Italia e Suburra

L’attore di Giuliano ne I Medici è Bradley James: l’inglese si racconta tra Italia e recitazione

Tra i protagonisti della fiction I Medici 2 c’è Bradley James, che indossa i panni di Giuliano de’ Medici fratello di Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman). Per gli appassionati di serie tv quello di Bradley non è di certo un volto nuovo: dieci anni fa è diventato famoso con il ruolo di Arthur in Merlin. Oggi James è andato avanti e con la fiction di Lux Vide ha riscoperto le bellezze del nostro paese. “Quando sono venuto in Italia le prime volte ero troppo giovane per capire ed apprezzare le bellezze di questo paese. Poi però mi sono messo a studiare la storia de I Medici e ho visitato Firenze. Grazie a questa serie e al fatto che sono stato invitato molte volte a dei matrimoni che si sono celebrati in Italia ho capito il vostro rispetto per l’arte e la cultura”, ha detto il 35enne a Talky Media.

I Medici 2, Giuliano: l’attore Bradley James è fan di Suburra

Come tutti i giovani d’oggi, anche Bradley James è un fan delle serie tv. Tra le sue preferite la celebre Game of Thrones ma pure Suburra di Netflix incentrato sulla malavita romana. “Penso che qualsiasi persona guardi Game of Thrones, è una serie famosissima che mi piace molto. Poi passando qui vicino ho visto un poster di Killing Eve che ho appena finito di vedere ed è grandiosa. Poi ho visto Suburra dove c’è Filippo Nigro: sul set de I Medici mi sentivo quasi un suo fan”, ha confidato Bradley.

Carriera e vita privata dell’attore inglese Bradley James

Bradley James è cresciuto tra l’Inghilterra e la Florida. Ha iniziato da adolescente a recitare: una passione nata per caso che ha completamente cambiato la sua vita. Dopo i primi passi a teatro, ha trovato il successo con Merlin. Successivamente ha lavorato a iZombie e Homeland, passando per Damien. Della sua vita privata si sa molto poco: pare sia fidanzato da molti anni. Sul set de I Medici è diventato molto amico di Daniel Sharman.