Daniel Sharman e Bradley James, Lorenzo e Giuliano: rapporto dopo I Medici 2

Fiction I Medici 2, gli attori di Lorenzo e Giuliano de’ Medici: il rapporto tra Daniel Sharman e Bradley James

Molto spesso il lavoro unisce e fa nascere nuove amicizie. È il caso di Daniel Sharman e Bradley James, che grazie alla fiction Rai I Medici 2 si sono avvicinati molto. Come i loro personaggi, Lorenzo e Giuliano de’ Medici, anche i due inglesi hanno instaurato un ottimo rapporto. Merito sicuramente delle molte cose in comune: entrambi sono nati in Inghilterra, tutte e due sono classe 1983 e sia Daniel sia Bradley hanno conosciuto la popolarità mondiale grazie a una serie tv. “Lavorare con Sharman è facile e divertente. Inoltre lui è molto colto e le ragazze sono tutte innamorate di lui”, ha scherzato il biondino durante la conferenza stampa di presentazione della serie, che è ambientata a Firenze ed è stata girata tra la Toscana, il Lazio e la Lombardia. Complimenti che sono stati ricambiati da Daniel, soddisfatto di aver lavorato con Bradley che però, al contrario di altri attori, non sarà presente nella terza stagione de I Medici, le cui riprese si stanno tenendo in questi giorni. “Per prepararmi al ruolo di Lorenzo il Magnifico ho chiesto di venire in Italia due settimane prima del ciak iniziale. Ho incontrato molte persone, perlopiù storici, che mi hanno parlato a lungo di questa importante figura storica”, ha ammesso Daniel. Ma chi sono Sharman e Bradley e dove li abbiamo già visti?

Lorenzo il Magnifico: chi è l’attore Daniel Sharman

Daniel Sharman ha esordito a teatro poco più che ventenne ma ha trovato il successo con le serie tv. In particolare con Teen Wolf, dove per due stagioni ha indossato i panni del licantropo Isaac. Successivamente è stato nel cast di The Originals, spin off di The Vampire Diareis e qualche anno dopo ha preso parte a Fear Walking Dead. Al cinema ha lavorato in pochi film, fino ad oggi il più importante è Immortals del 2011. Daniel, come ci ha confidato il diretto interessato, è al momento impegnato con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. In passato ha amato donne famose: come Crystal Reed – l’Allyson di Teen Wolf – e la modella Asha Leo.

Giuliano de’ Medici: chi è l’attore Bradley James

La popolarità di Bradley James è esplosa dieci anni fa, grazie al telefilm Merlin, dove era Re Artù. L’uomo ha poi fatto diverse apparizioni in tv: da iZombie a Homeland, passando per Damien. Della sua vita privata si sa molto poco: è fidanzata da molti anni e secondo qualcuno vicino al matrimonio.