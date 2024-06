L’Amica Geniale 4: ecco dove i fan potranno vederla in anteprima

Una delle serie che più ha appassionato l’Italia (e non solo) si prepara a tornare per la sua ultima stagione. Stiamo parlando de L’Amica Geniale, la fiction Rai in co-produzione con HBO, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. L’attesa cresce sempre più e i fan sono già pronti ad assistere al capitolo finale della storia di Lila e Lenù. Dopo aver definito il nuovo cast e il reparto tecnico, ora la presidente di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha fatto sapere che il prodotto potrebbe debuttare in uno dei Festival cinematografici più prestigiosi.

Sono passati due anni da quando i telespettatori erano incollati allo schermo per guardare L’Amica Geniale 3. Già allora, nel febbraio del 2022, il pubblico era impaziente di assistere alle ultime vicende delle protagoniste della serie, pur sapendo di dover aspettare per un tempo prolungato.

Ora, tutti sono in attesa del 28 novembre 2024, data in cui finalmente l’ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante verrà trasmessa in prima visione assoluta su Rai Uno. Si tratta di quattro puntate, in cui gli spettatori vedranno le due protagoniste sotto una luce diversa.

Sappiamo infatti che, per l’ultimo capitolo della storia, ci sarà un’evoluzione dei personaggi. Per questo, praticamente tutto il cast è stato rinnovato. Abbiamo già detto addio alle piccole Lila e Lenù, interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace, mentre ci prepariamo ad accogliere Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, che saranno i volti delle protagoniste da adulte.

L’anteprima a Venezia

Mentre anche i fan internazionali si preparano ai nuovi episodi di “My Brilliant Friend“, la serie, con tutta probabilità, avrà la sua première tra agosto e settembre.

Maria Pia Ammirati, presidente di Rai Fiction, ha reso noto che, in maniera quasi certa, L’Amica Geniale 4 sarà presentata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Ammirati ha spiegato che, in realtà, la presentazione della serie avrebbe dovuto svolgersi in un’altra cornice, quella del Tribeca Film Festival. La rassegna si sta svolgendo proprio in questi giorni a New York. Poi però, probabilmente a causa dello slittamento della data di messa in onda americana, il tutto è saltato.

Ora, a quanto pare, c’è un’alta possibilità di vedere il nuovo cast (tra cui Fabrizio Gifuni) de L’Amica Geniale 4 sul red carpet di Venezia, dove tutto era iniziato nel 2018. In questa occasione tra l’altro, i fan italiani, con un po’ di fortuna, potranno riuscire ad acquistare i biglietti per l’anteprima, così da vedere i primi episodi della serie con quasi tre mesi di anticipo. Non ci resta allora che attendere la conferma ufficiale.