C’è stato un certo alone di mistero intorno alla nuova interprete del personaggio nella quarta stagione, oggi non ci sono più dubbi

Chi sarà l’attrice di Lila nel cast de L’amica geniale 4? Dopo mesi di attesa, dubbi, speranze e ipotesi c’è finalmente un nome, e pare sia ormai ufficiale. Si tratta di un indizio da non sottovalutare e che suona come un annuncio ufficiale, o qualcosa di simile. L’indiscrezione in questione su Lila e Elena in L’amica geniale 4 è arrivato dal profilo Instagram dell’azienda che fornisce le parrucche alla produzione.

Hanno pubblicato una foto in cui le parrucche sono coperte da un sacchetto, non si vedono, e hanno così scatenato la curiosità del pubblico. Sui sacchetti ci sono i nomi delle due protagoniste e a ognuna di loro c’è il tag dell’attrice che la interpreterà. L’attrice di Lila in L’amica geniale 4 sarà Irene Maiorino. Il suo nome era circolato già, ma solo oggi si può considerare ufficiale. Per prassi si dovrebbe usare il condizionale fino a quando non sarà la produzione ad annunciare il nome, ma l’indizio emerso oggi è abbastanza eloquente.

Perché taggare Irene Mariorino se non sarà lei a vestire i panni di Lila in L’amica geniale 4? Insomma, manca solo l’ufficialità, però la parrucca del personaggio dovrebbe avere le misure dell’attrice Maiorino. L’attrice è già nota al pubblico delle fiction Rai. Ha recitato infatti in I Bastardi di Pizzofalcone, Sirene e Il Commissario Ricciardi, ma nella sua carriera c’è anche il ruolo di Alessandra Mussolini nella serie 1994, oltre che Il Tredicesimo Apostolo.

Nessun dubbio su chi vestirà i panni di Elena Lenù Greco, la cui interprete era stata già svelata a fine stagione scorsa. Nell’ultima puntata infatti Lenù si era specchiata e aveva visto nel riflesso la sua versione adulta. E questa versione adulta non era altro che Alba Rohrwacher. L’attrice in realtà è anche la voce narrante della serie sin dalla prima stagione. Per il pubblico insomma era scontato che prima o poi apparisse in video e diventasse lei Elena. Irene Maiorino e Alba Rohrwacher sono le nuove Lila e Lenù in nella quarta stagione.