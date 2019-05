Ascolti Tv 18 maggio 2019: sfida Amici e Eurovision, Mahmood incanta

Amici contro Eurovision: gli ascolti di sabato 18 maggio 2019

Con Ballando con le stelle in panchina per una settimana, Amici 18 ha ottenuto degli ascolti superiori rispetto alla media. Merito anche della semifinale. Sabato 18 maggio 2019, i cinque concorrenti hanno dato vita a un grandioso spettacolo che ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 4.743.000 telespettatori e registrato uno share del 24.3%. Buonanotte Amici – dalle ore 00.25 alle 00.48 – ha ottenuto il 24.2% di share. Una puntata che ha convinto tutti e che ci ha permesso di scoprire chi sono i finalisti di Amici 2019.

La semifinale di Amici un successo, Mahmood incanta tutti i paesi (soprattutto l’Italia!)

Durante la semifinale, sono emerse delle interessanti anticipazioni sull’ultima puntata di Amici 18, che ci permettono di capire come si svolgerà la gara sabato prossimo. Ieri gli Eurovision Song Contest ha registrato un ottimo risultato: 3.539.000 spettatori, pari al 19.7% di share. Mahmood ha incantato non solo il pubblico nostrano ma anche quello degli altri paesi, volando altissimo e ottennendo un grandioso risultato. Chissà se rivedremo Mahmood in Tv anche sabato prossimo: Maria De Filippi potrebbe approfittarne per volerlo come ospite della finale di Amici 2019. Un’ultima puntata che si preannuncia scoppietante: i prossimi ascolti premieranno la De Filippi? Ballando 2019 tornerà in pista!

Gli ascolti del 18 maggio: Caduta libera supera L’Eredità, ottimo risultato per Verissimo

Nell’Access Prime Time, la presentazione degli Eurovision 2019 ha registrato il 17.2% di share; ottimo risultato per Striscia la Notizia, che ha portato a casa il 19.5% di share; Otto e mezzo 4.5% mentre Fratelli di Crozza 2.1. Gerry Scotti sorprende nel Preserale: il suo programma Caduta libera ha raccolto davanti al video 3.707.000 spettatori (22.2% di share), L’Eredità invece 3.488.000 spettatori (20.6%). Verissimo – Speciale Amici ha invece raggiunto il 19.8% di share.