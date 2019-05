Rafael Quenedit, la gaffe di Alessandra Celentano a Verissimo: Maria divertitissima

Verissimo, la gaffe di Alessandra Celentano durante l’intervista di Rafael Quenedit

L’intervista di Rafael Quenedit a Verissimo ci ha regalato tantissime emozioni e anche un bel po’ di risate perché non è stata solo un’occasione per il ballerino di Amici 2019 candidato alla vittoria di parlare del suo percorso: c’è stato anche un momento che ha sottolineato Maria De Filippi e che ha avuto come protagonista Alessandra Celentano. Cos’è successo esattamente davanti a Silvia Toffanin? Ve lo diciamo subito, e vi consigliamo anche di recuperare il video su Mediaset Play perché potrebbe strapparvi più di una risata. Prima però partiamo dal racconto della vita di Rafael che avrà senz’altro commosso i telespettatori.

La storia di Rafael raccontata a Verissimo: “Molto difficile”

Il pupillo di Alessandra Celentano ha rivisto in video non solo il suo percorso nella scuola ma anche l’incontro con la madre: momento che l’ha quasi fatto piangere e che è stato messo in evidenza da una Toffanin davvero coinvolta dalla storia appena raccontata. “Quando è arrivato – ha spiegato Maria De Filippi – ha fatto tanta fatica all’inizio, aveva tutti lontano per il primo mese. Poverino…”. “Quando sono arrivato qua – ha poi proseguito Rafael – è stato un mese molto difficile perché stavo affrontando un’esperienza nuova nella mia vita e non ero abituato ad essere lontano dalla mia famiglia. Ero abituato a viaggiare ma non per così tanto tempo; dopo un po’ mi sono reso conto che stavo facendo qualcosa che mi piaceva tanto e che me era un’opportunità grandissima”. Un’opportunità che ha saputo cogliere al meglio nonostante le polemiche scatenate dalla squadra avversaria per motivi talvolta assurdi e ingiustificabili.

Maria De Filippi scherza con Alessandra Celentano dopo la gaffe

Dopo aver parlato anche della sua fidanzata Morin Silvia Toffanin ha chiesto alla Celentano cosa ne pensasse del ballerino e la maestra, senz’altro orgogliosa di aver potuto contribuire alla crescita di un talento così grande, lo ha definito “un bel cavallo” senza pensare a quello che sarebbe successo dopo; è stata Maria De Filippi infatti a intervenire interrompendo Silvia: “Tu guardavi fisicamente lui e hai detto ‘un bel cavallo’“. “Mi stava venendo ‘cavallo di battaglia!’“, ha subito precisato Alessandra mentre tutti però erano già scoppiati a ridere. Prontissimo anche l’intervento di Rudy Zerbi, già protagonista di intervento piuttosto discutibile: “Lei guarda Rafael così, perde la tesa e parla di cavalli”.