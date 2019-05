Giordana Angi si confessa a Verissimo, l’affondo di Rudy prima della semifinale

Amici 2019, Giordana Angi intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo

Oggi è andata in onda l’intervista di Silvia Toffanin ai protagonisti di Amici 2019 e tra le tante cose non possiamo non segnalarvi lo spazio dedicato a Giordana Angi, acerrima rivale di Tish e cantante contestatissima da Rudy Zerbi e molto apprezzata invece da Loredana Bertè. Giordana non ha rivelato molto su sé stessa, al punto che la stessa Toffanin si è rivolta a Maria De Filippi, presente in studio con lei, chiedendole se fosse timida; la risposta della conduttrice avrà senz’altro fatto piacere alla concorrente di Amici.

Giordana quasi in lacrime a Verissimo: i ricordi difficili sul passato

“Ormai con me no, non è timida – questa la risposta di Maria alla domanda della Toffanin –. Lei prende le misure in tutte le cose, quindi prende le misure di chi ha di fronte, di come porsi: è una ragazza intelligente”. Intelligente e davvero forte – aggiungiamo noi -, come un po’ tutti i ragazzi che sono arrivati in semifinale (basti pensare soltanto a ciò che Rafael Quenedit ha raccontato oggi quasi in lacrime): Giordana infatti non solo ha insistito con tutta sé stessa per entrare ad Amici 2019 (ci ha provato ben cinque volte) ma ha dovuto anche superare momenti che non avevano nulla a che fare col programma. “Deriva – così la Angi ha parlato della sua forza d’animo – da esperienze della vita, credo. A forza di schiaffi, chiamiamoli così, ti fortifichi, impari e il dolore ti fortifica. Mi proteggo. Sembro forte ma sono soprattutto fragile”.

Il passato di Giordana e la vita dopo il divorzio dei genitori

Ricordiamo che i genitori di Giordana si sono separati quando lei era piccolissima e che ha dovuto superare molte altre sofferenze; questo ovviamente non può che averla segnata per sempre: “Ero piccolissima, tanti traslochi. Un giorno li contavamo con mia sorella ma erano veramente un numero infinito, forse 18”. La forza di Giordana si riflette anche sul modo in cui parla dei suoi amori (ricordiamo che la ragazza è lesbica) senza nascondersi e con tanta semplicità: “Con poche parole semplici – queste le parole di Silvia Toffanin – hai raccontato l’amore con purezza. Mi ha colpito quando hai detto che non ti fa paure l’amore ma la guerra”. “Amare una persona – ha confermato Giordana – non può essere un problema, perché non possiamo amarci indistintamente?”.

Giordana e Rudy, scontri anche a Verissimo: “Molto brava a sollevare le polemiche”

In puntata non si è parlato solo della storia di Giordana ma anche del suo percorso nella scuola e quindi del suo difficile rapporto con Rudy Zerbi: “Nella vita – ha così ironizzato Giordana sull’argomento – ci sono cose belle e cose…”. “Qui – ha subito replicato Rudy prima dell’affondo finale, sottolineando tuttavia di non volerle dare addosso – si sono visti dei momenti difficili, io le ho fatto anche molti complimenti. Quando canta le sue canzoni e per come scrivere le ho messo sempre voti alti. Lei è molto brava a sollevare le polemiche”. Un buonissimo antipasto, non c’è che dire, per la semifinale che andrà in onda questa sera (qui tutte le anticipazioni).