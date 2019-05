Anticipazioni semifinale Amici: la nuova giuria, gli ospiti e il meccanismo

Amici 2019, le anticipazioni sulla semifinale di domani 18 maggio

Le anticipazioni sulla semifinale di Amici sono entusiasmanti e fanno sperare in una buona riuscita del talent show anche questa volta; i più accaniti di share e ascolti televisivi ricorderanno che Maria De Filippi ha vinto la sfida con Milly Carlucci l’ultimo sabato portando nel suo programma due volti Rai, Mara Venier e Raffaella Carrà: con la giuria che ha scelto, e che tra i suoi membri può vantare anche questa volta una conduttrice Rai amatissima, probabilmente potrà replicare il successo della penultima puntata, fermo restando che a prescindere da tutto Amici 2019 è stata una bella edizione (regolamento a parte).

Semifinale Amici 2019, la giuria e gli ospiti della penultima puntata

Stando a quanto mandato in onda oggi nel day time la giuria sarà composta da Antonella Clerici, Romina Power, J-Ax e Sabrina Ferilli; nel filmato non è apparso il nome di Loredana Bertè, libera dai suoi impegni col tour che l’ha portata ad essere assente l’ultima volta, anche se ciò potrebbe dipendere dal fatto che la sua presenza è stata data per scontata: di fatti Davide Maggio in un suo ultimo articolo sulla semifinale l’ha confermata. Riguardo agli ospiti si esibirà nuovamente Renato Zero, che a quanto pare sottoporrà i ragazzi a nuove sfide impossibile, mentre nient’altro è stato detto su ulteriori artisti: effetto sorpresa? Pare proprio di sì.

Il meccanismo della semifinale di Amici 18

Il meccanismo della semifinale, a quanto pare, sarà lo stesso delle puntate che abbiamo visto sinora: le sfide dei ragazzi saranno giudicate o dalla giuria o dai tecnici o dal televoto, ed è estremamente probabile che sarà il pubblico a decidere l’ultimo dei finalisti; al riguardo vi ricordiamo che, viste le ultime vicende, non è detto che a sfidarsi siano Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo ma le due cantanti Tish e Giordana Angi. Nel caso sarebbe un vero colpo di scena!