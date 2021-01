Ascolti tv 16 gennaio 2021: C’è posta per te inarrestabile, Conti resiste

La sfida dell’auditel di sabato 16 gennaio ha visto confrontarsi per la seconda volta il colosso di Canale 5, C’è posta per te, con il rivisitato format di Rai Uno, Affari tuoi – Viva gli sposi. Chi avrà vinto, in termini di valori assoluti, la prima serata?

Quello che si gioca sul campo delle due ammiraglie, Rai e Mediaset, è un duello a colpi di ospiti sempre più importanti e accattivanti. Da Maria De Filippi abbiamo visto gli amatissimi attori Giulia Michelini, Marco Bocci e il cantante Irama. Da Carlo Conti dieci grandi ospiti tra cui Alba Parietti, Serena Rossi, Nino Frassica, Francesca Fialdini e Melissa Satta.

Ma, nonostante, un notevole parterre di ospiti che hanno contribuito a far divertire il pubblico da casa, anche questo sabato la corazzata C’è posta per te ha sbaragliato tutta la concorrenza. Il people show ha raccolto un pubblico ancora più ampio rispetto all’esordio della scorsa settimana. Con una media di telespettatori di 6 milioni 424 mila 395 e il 30% di share, il programma di Maria De Filippi si agguanta nuovamente il primato del prime time.

Per il game di Rai Uno continua la battuta d’arresto già subita la scorsa settimana con il ritorno dello show della De Filippi. Ma pare abbia stabilito un buon feeling con i telespettatori che, nonostante la concorrenza spietata, hanno scelto di seguire con interesse. Con una media di 4 milioni 438 mila e 146 telespettatori e il 16,47% di share, Affari tuoi – Viva gli sposi è riuscita ad aumentare, seppur di poco, il valore dei dati della scorsa sfida settimanale.

Bisogna tenere presente che i due programmi del prime time, però, si sfidano per un periodo di tempo davvero molto breve. Carlo Conti arriva a gamba tesi sui nostri schermi subito dopo la fine del Tg1, mentre Maria De Filippi viene preceduta come sempre da Striscia la notizia. Motivo per cui le trasmissione iniziano inevitabilmente in due orari diversi e finiscono con tempi altrettanto molto differenti.

La prima serata di Rai Uno si conclude praticamente alle 22:30. Un orario insolito quanto studiato dalla prima rete del servizio pubblico. A seguire, sono andati in onda uno speciale Techetechetè sul Festival di Sanremo (fino alle 23:30) e subito dopo un documentario sul nuovo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Di fatto, C’è posta per te, che ha concluso la sua messa in onda alle 00:45, si è scontrata per le ultime due ore con la seconda serata di Rai Uno.

La sfida del prime time sulle altre reti

Durante la prima serata di sabato 16 gennaio su Rai Due è andata in onda la serie tv FBI che ha raggiunto 1.314.307 di telespettatori (4,86%). Su Rai Tre, il film Il tabaccaio di Vienna ha interessato 2.046.571 di utenti ed è stato il terzo programma più visto della serata con l’8,42% di share.

Sulle reti commerciali, Italia1 ha proposto il film d’animazione Kung Fu Panda 2 che ha raggiunta una media di 1.111.181 e il 4,21% di share. Rete4 ha accompagnato il pubblico con la commedia di Bud Spencer e Terence Hill, Miami Supercops e ha raggiunto uno share del 3,62 con 911.905 spettatori. Infine, La7 con il ciclo di documentari di Eden – Un pianeta da salvare, condotto da Licia Colò, ha appassionato 591.292 utenti con uno share del 2,57%.