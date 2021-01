Melissa Satta ad Affari tuoi: frecciatine a raffica all’ex marito Boateng

Melissa Satta è stata tra gli ospiti della puntata di Affari tuoi (Viva gli sposi) di sabato 16 gennaio 2021. Nel corso della serata la modella non ha potuto fare a meno di tirare più di qualche frecciatina all’ex marito Kevin Prince Boateng. Del resto la Satta è da mesi al centro del gossip per via della sua situazione matrimoniale. I due si erano mollati tempo fa, avevano poi deciso di riprovarci per il bene del figlio Maddox, ma il ritorno di fiamma si è rivelato un buco nell’acqua. Qualche settimana fa l’annuncio della rottura definitiva.

Alla corte di Carlo Conti Melissa Satta si è lasciata andare a più di qualche battutina e frecciatina inerenti la sua vita privata. “Grazie per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto…”, ha premesso divertita la Satta, mentre salutava due concorrenti della trasmissione nonché futuri sposi. Un chiaro riferimento al suo divorzio che è però arrivato in maniera inaspettata tanto che il conduttore Rai è stato colto di sorpresa. Nonostante tutto Conti non ha potuto fare a meno di replicare con un sorriso. Ma le frecciatine di Melissa non sono finite qui…

Durante lo svolgimento del gioco la Satta ha aggiunto: “Conoscevo un calciatore che ha giocato nella Fiorentina. Ma non ha portato tanto fortuna….”. Un commento che ha scatenato l’ilarità in studio. Nonostante il momento difficile dunque la 34enne riesce a ridere della sua situazione, comune a tante donne che provano, invano, a ricomporre la propria famiglia.

Perché si sono lasciati Melissa Satta e Boateng

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non hanno svelato i motivi della loro seconda separazione. Stando ai beninformati pare che l’amore tra i due si sia spezzato dopo la prima separazione. La seconda chance è arrivata soprattutto per amore del piccolo Maddox, che ha sei anni, ma non ha funzionato. Oggi sia Melissa sia Prince sono single. Di recente si è parlato di un presunto nuovo flirt per la Satta ma la diretta interessata ha smentito piuttosto furiosa. Per il momento la soubrette vuole concentrarsi sul lavoro e sul figlio, che resta per ora l’unico uomo della sua vita. Anche Boateng è molto impegnato con il calcio e con la sua nuova squadra, il Monza.