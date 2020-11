Satta e Boateng, dettagli rottura: “Ci hanno provato in tutti i modi”

Nuove indiscrezioni sulla fine della storia tra l’ex velina e il calciatore, che hanno messo fine al loro amore per la seconda volta ma hanno lottato per il bene del figlio Maddox

Sono spuntate nuove indiscrezioni sulla rottura tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La notizia è di poche settimane fa, ma oggi Dagospia delle sue chicche A lume di candela ha aggiunto qualche dettaglio in più. La notizia della loro seconda rottura ha colto un po’ tutti di sorpresa. In tanti facevano il tifo per loro quando sono tornati insieme, ma evidentemente qualcosa si era rotto tra loro e non sono riusciti a ricucire del tutto lo strappo. Pare infatti che i due abbiano fatto di tutto per salvare il matrimonio, ma non ci sono riusciti.

Come si legge nel gossip, infatti, hanno provato fino all’ultimo a stare di nuovo bene insieme. Ma qualcosa proprio non è andato:

“Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea”.

Melissa Satta e Boateng si sono lasciati per la seconda volta. I tentativi fatti dalla coppia per cercare di salvare il rapporto avevano anche come motivazione il piccolo Maddox, il loro unico figlio. Il rapporto tra l’ex velina e il calciatore è giunto per la seconda volta al capolinea. E stavolta pare definitivamente. Anche se non bisogna mai dire mai: come canta Venditti, certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Melissa Satta e Kevin Boateng, la notizia della fine del loro amore

Solo poche settimane fa è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini a lanciare lo scoop. Nel mondo del gossip nessun amore che nasce o che finisce lo fa in gran segreto. E così nella notizia sulla nuova rottura tra la Satta e Boateng si è parlato di tutti i segnali che hanno portato gli addetti ai lavori a dare per certa la fine della loro storia. Erano stati investiti già da una crisi estiva, ma Melissa aveva smentito tutto. Poi invece la notizia e oggi l’ennesima conferma.

Melissa Satta dopo la rottura con Boateng ha passato dei giorni con un’amica. Ma soprattutto è stata la sua assenza sugli spalti in occasione dell’ultima partita del Monza a dare il segnale definitivo. Dagospia oggi ha rivelato gli ultimi retroscena sulla loro decisione di scrivere di nuovo la parola fine al loro rapporto.