Melissa Satta e Boateng ai titoli di coda: “Storia al capolinea”

La seconda chance che si era data la coppia non avrebbe portato i frutti sperati: il calciatore avrebbe fatto di tutto per evitare una nuova rottura, ma invano

Sarebbe giunto nuovamente su un binario morto il matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Questo almeno è ciò di cui è certo il magazine Chi che, nell’ultimo numero in edicola, rende nota la rottura. Da quel che si apprende dalle colonne della rivista, la crisi estiva che ha investito la coppia non sarebbe rientrata (la modella sarda aveva smentito la questione quando trapelò ad agosto). Inoltre il settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiunge che il calciatore avrebbe fatto di tutto per tentare di sanare la frattura d’amore, ma senza ottenere il risultato sperato.

Chi, per corroborare lo scoop, fa anche sapere che l’ex velina di Striscia la Notizia, dopo la tempesta sentimentale, avrebbe trascorso qualche giorno con l’amica Arianna, la moglie dell’imprenditore Renzo Rosso. Non solo: ulteriore segno dell’addio, spiega sempre il magazine, il fatto che la Satta non ha presenziato in tribuna durante l’ultima partita del Monza, squadra in cui milita attualmente Boateng.

Lo spiffero agostano di Chi sulla presunta crisi tra Melissa Satta e Boateng

In pieno agosto, sempre la testata diretta da Signorini, ha parlato di una crisi in atto tra la modella e l’atleta. Nella fattispecie raccontava che lei sarebbe stata sul punto di mollare lui in Sardegna, per via di continue incomprensioni all’interno del rapporto. Tuttavia, poco dopo che trapelò il sussurro, Satta e Boateng si presentarono sui social, ritraendosi a cena assieme, con tanto di candela romantica. Una smentita a tutti gli effetti.

Ora, però, le sirene del gossip non descrivono più una situazione di crisi, ma addirittura di rottura. Al momento né Melissa né Kevin hanno confermato o smentito lo spiffero.

Satta e Boateng: lo stop a fine 2018 e la seconda chance al matrimonio

Circa due anni fa, la coppia ha vissuto un momento delicato, separandosi. Ogni possibilità di ricongiungimento sembrava stata messa in archivio. Poi il colpo di scena: l’ex velina e lo sportivo decisero di darsi una seconda chance, tornando assieme. La verità su quei mesi difficoltosi Melissa li ha raccontati un anno dopo, ospite a Verissimo dall’amica Toffanin. Adesso sembra che la storia si stia ripetendo: il ritorno di fiamma pare non avere funzionato.