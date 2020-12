Melissa Satta, fake news sul nuovo fidanzato: “Sconvolta, è sposato”

Melissa Satta non è rimasta in silenzio dopo l’ultimo gossip che l’ha travolta. Terminato ancora una volta il rapporto con Kevin Prince Boateng, il settimanale Chi sull’ultimo numero in edicola ha parlato di un nuovo fidanzato della Satta. Ma appena il gossip è giunto all’orecchio dell’ex velina, lei ha prontamente smentito su Instagram. Ha registrato dei video nelle stories, qualcosa che le appartiene poco e che fa raramente. Stavolta però non è riuscita a rimanere in silenzio. Ma non si è limitata a questo: mentre lei su Instagram ha aggiornato i fan e parlato al pubblico, i suoi legali hanno già fatto partire la diffida.

La Satta si è scagliata contro l’articolo pubblicato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. Ha subito smentito a chiare lettere una ipotetica frequentazione con Matteo Rivetti, come è stato scritto proprio sul giornale oggi. Inoltre è rimasta particolarmente colpita dal fatto che non si siano fatti scrupoli nel tirare in ballo un uomo sposato. Melissa infatti ha spiegato la situazione delicata:

“Un signore che non conosco, non ho mai visto. Tra l’altro sono venuta a sapere che questa persona ha una famiglia, è sposato e ha due figli. […] Sto vivendo un momento particolare e doloroso della mia vita e sto cercando di viverla tra le quattro mura di casa mia, proteggendo anche mio figlio”.

Melissa quindi ha aggiunto che non è un periodo facile per lei e che sta soffrendo per la fine della relazione con Boateng. Per tutelare suo figlio Maddox forse sta cercando di uscire il meno possibile. Per questo non si spiega come nonostante tutte le attenzioni si sia ritrovata coinvolta in un gossip falso. L’ex velina ha spiegato di aver sempre accettato il gossip e di essere consapevole che essere un personaggio pubblico comporta anche questo. Tant’è che se mai dovesse essere paparazzata con un altro uomo non sarà un problema. Ma non potrà mai trattarsi di un uomo impegnato e con una famiglia. Nel suo sfogo ha proseguito così:

“Sono scioccata, sono addolorata. Sono sconvolta da quello che mi è successo oggi. Per me ma soprattutto per questa persona. Basta a questa libertà di infangare e distruggere la vita degli altri”.

È stata chiara nel dire che dal suo punto di vista, più che condivisibile, essere personaggi pubblici non vuol dire che tutto sia concesso. Invitando i suoi follower a non credere a tutto ciò che viene detto o scritto, Melissa Satta si è scagliata duramente contro il settimanale: “Spero che se trovate questo giornale sarete i primi a buttarlo nella spazzatura. Perché è quello che oggi si merita”. Un durissimo sfogo che di sicuro farà il giro del Web. Infine si è augurata che il 2021 sia un anno migliore, per lei ma anche per tutti.