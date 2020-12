Melissa Satta, dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Kevin Prince Boateng (pochi giorni fa la coppia ha annunciato di essersi definitivamente lasciata con un comunicato congiunto con l’ex marito diramato sui social), avrebbe intrecciato una nuova relazione. Come racconta Chi Magazine la modella sarda si sarebbe legata sentimentalmente a Matteo Rivetti. Si tratta del figlio di Carlo, ex proprietario del marchio Stone Island che di recente è stato acquisito da Remo Ruffini. Cioè l’Ad di Moncler: l’affare si è concluso per la cifra da capogiro di 1,5 miliardi di euro.

Sempre secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, dietro alla scelta di annunciare pubblicamente la rottura da parte del ‘Satteng’, c’è proprio la storia nascente tra Melissa e il rampollo Matteo. Altrimenti detto l’ex velina di Striscia la Notizia non avrebbe avuto affatto piacere di, eventualmente, ritrovarsi sbattuta sulle copertine con un altro uomo prima che l’opinione pubblica sapesse del naufragio matrimoniale con il calciatore. Insomma, sicuramente si sarebbe gridato al tradimento.

Invece le cose starebbero in un altro modo. La love story con Boateng si sarebbe conclusa già da settimane e dopo un periodo di riflessione l’ex coppia ha deciso di uscire allo scoperto. The end e ognuno per la propria strada, con la libertà di frequentarsi con qualcun altro e senza il timore di vedersi affibbiato l’etichetta del cornificatore. Ora che le carte in tavola sono tutte girate, non c’è pericolo che Melissa, laddove venisse colta assieme a Rivetti, si becchi della moglie fedifraga.

Melissa Satta e Matteo Rivetti, galeotta fu una cena…

Galeotta fu una cena tra amici. Melissa e Matteo, come capita spesso, si sono incontrati a una cena di amici comuni. La scintilla è scoccata e ora la love story ha preso piede. Tuttavia la modella, fa sempre sempre Chi Magazine, preferisce in questo momento mantenere un profilo basso ed evitare annunci social e foto assieme all’imprenditore. Parola d’ordine: andarci con i piedi di piombo.

Dopotutto la showgirl arriva da una travagliata storia naufragata per ben due volte e le precauzioni per non ritrovarsi a leccarsi ancora le ferite d’amore non sono mai troppe.