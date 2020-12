Boateng e Melissa Satta, in che rapporti sono rimasti: parla Prince

La notizia della rottura definitiva tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è stata resa pubblica ieri dai due diretti interessati. Con un comunicato congiunto i due protagonisti hanno deciso di chiudere la loro relazione dopo quattro anni di matrimonio e la nascita di Maddox.

Nonostante fossero diversi mesi che la coppia viveva una situazione non più rosea, il calciatore del Monza ha oggi deciso di pubblicare una storia sul suo profilo Instagram in cui viene ritratta la ex moglie. Un messaggio affettuoso e del tutto inusuale per una coppia al capolinea. Un bell’esempio che Prince Boateng ha voluto pubblicare sul proprio profilo, rivolgendosi direttamente alla madre di suo figlio.

Una bella foto della Satta accompagnata da una frase simbolo: “Grazie per le magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai!“. Un pensiero molto dolce che appare unico nel suo genere se pensiamo alle tante storie di vip naufragate e che, nel corso del tempo, hanno deciso si proiettare la loro guerra familiare anche sui social.

Il messaggio fa pensare proprio che tra i due ex, nonostante la travagliata scelta di separarsi, è rimasto del sincero affetto. Del resto, il calciatore e la modella hanno passato insieme quasi 10 anni di vita. Si erano conosciuti nel 2011 e avevano deciso di unirsi in matrimonio il 25 giugno del 2016. Due anni prima, il 15 aprile 2014 era arrivato Maddox ad allargare la famiglia e da allora sembrava che il loro legame fosse diventato indissolubile.

La crisi del 2019 e il pensiero sul matrimonio fallito

I due avevano avuto una crisi lo scorso anno, ma erano riusciti a superare la bufera anche grazie all’amore verso il figlio. In quel periodo la showgirl sarda, intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva ammesso di aver avuto un distacco dal marito ma che avevano deciso di comune accordo di recuperare il rapporto. Per la Satta la fine di un matrimonio voleva dire aver fallito in qualcosa di importante, motivo per cui aveva deciso di compiere un ennesimo sacrificio e scendere a compromessi, quando necessario.

Tutte questo però sembra non essere bastato per riunire la famiglia e mettere davanti i sentimenti. Ciò che rimane imprescindibile per i genitori di Maddox, anche adesso, dopo la fine del matrimonio, sarà rimanere al fianco del piccolo e proiettare su di lui tutto l’amore e l’affetto possibile.