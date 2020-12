Melissa Satta e Boateng, silenzio rotto: “Il nostro matrimonio è finito”

Le indiscrezioni hanno cominciato a circolare qualche settimana fa, ora arriva la conferma dai diretti interessati, vale a dire Kevin Prince Boateng e Melissa Satta: il loro matrimonio è finito. Con un post congiunto sui social la modella sarda e il calciatore in forza al Monza hanno annunciato che la loro relazione è di nuovo giunta al capolinea. La notizia di una nuova rottura (la coppia visse un periodo parecchio turbolento circa due anni fa) si era fatta strada già da diverso tempo. Fino ad ora però l’ex coppia ha preferito rimanere in totale silenzio, probabilmente per comprendere se l’addio fosse definitivo oppure se ci fosse spazio per ricucire. Alla fine la decisione senza appello: il rapporto si è concluso.

Così Melissa e Kevin in un comunicato social congiunto diffuso sulle rispettive pagine di Instagram:

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”.

Nessun accenno e nessun dettaglio sulle cause e i motivi che hanno portato al naufragio del matrimonio. D’altra parte sia la Satta sia Boateng sono sempre stati assai riservati sulle loro vicende private e tale atteggiamento con ogni probabilità sarà tenuto anche in questo momento delicato e nel futuro prossimo. Tornando al comunicato congiunto sembra che la scelta di troncare non lasci profondi rancori e strascichi anche se senza dubbio lascia ferite sentimentali.

L’ex coppia infatti appare volenterosa e convinta di supportarsi laddove servirà in futuro, fermo restando che quel “definitivamente” archivia in modo risoluto il capitolo matrimoniale.

Melissa Satta: “Non si possono cambiare i mariti come si cambiano i ferri da stiro”.

Evidentemente la situazione sentimentale è precipitata negli ultimi mesi, dopo l’estate. Ad agosto Melissa, confidandosi con il magazine Grazia, così chiosava in merito al periodo difficile vissuto con Boateng tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019: “Non si possono cambiare i mariti come si cambiano i ferri da stiro”.

Inoltre affermava che per lei il concetto di famiglia è la base su cui costruire un’esistenza. Tutto faceva pensare che con il marito ogni cosa fosse stata ‘aggiustata’ dopo la burrasca d’amore attraversata e vinta. Poi la doccia fredda sul finire del periodo estivo. Quindi la separazione momentanea, il tempo per capire cosa fare e infine la decisione di lasciarsi.