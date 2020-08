Melissa Satta in confidenza. La modella di origini sarde, in una lunga intervista rilasciata al magazine Grazia, è tornata a parlare della crisi matrimoniale che ha messo a durissima prova la sua relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng. L’addio sembrava ormai definitivo ma poi qualcosa si è riacceso e la scintilla è presto diventata fuoco. Tutto merito, oltre che dei sentimenti, della tenacia e del concetto di famiglia, molto sentito sia da parte dell’ex velina di Striscia la Notizia sia da parte dello sportivo. “Non si possono cambiare i mariti come si cambiano i ferri da stiro”, ragiona la Satta, osservando che tutti i matrimoni vivono di alti e bassi ma che a fare la differenza è il modo in cui si affrontano i momenti no. E lei? Come ha fatto a uscire dalle sabbie mobili in cui si è ritrovata? Un grosso merito, dichiara sempre Melissa, va alle famiglie (sia sua, sia di Kevin) e ad alcuni amici stretti che nel periodo più buio del rapporto hanno invitato la coppia a riflettere.

Melissa Satta e Boateng, il matrimonio non scricchiola più e si pensa al secondo bebè

“Io ho messo fa parte i miei rancori. Adesso va tutto bene”, dice la Satta. Oggi tutto prosegue a gonfie vele anche se gli scontri in casa non sono finiti. D’altra parte ogni legame vive pure di piccole liti quotidiane e prese di posizione. Boateng su che cosa è vulnerabile? Melissa descrive il marito come una persona, a tratti, “gelosa” e “insicura”. Però è la parte che porta “allegria in casa”. Immancabile anche la curiosità relativa a una seconda gravidanza: qualche settimana fa delle testate hanno dato quasi per certa la dolce attesa bis dell’ex velina. Le cose non stanno affatto così, ma la modella ribadisce che sicuramente nei piani familiari c’è tutta l’intenzione di dare un giorno un fratellino o una sorellina a Maddox.

Melissa Satta tra moda e tv

Melissa ha poi parlato della sua doppia vita professionale, divisa tra il mondo della moda e quello della tv. Spesso, spiega, uno esclude l’altro perché chi fa parte del primo settore tende a non volere lavorare con chi calca gli studi del piccolo schermo. Motivo? Questione di una specie di ‘deprezzamento’ d’immagine. La Satta però non ha mai avuto problemi. Il suo segreto, racconta, è quello di non essersi mai omologata ai cliché. Così ha sempre tirato dritta per la sua strada, togliendosi soddisfazioni da ambo le parti.