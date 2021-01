By

C'è posta per te

Nuova ospitata di Marco Bocci e Giulia Michelini a C’è posta per te. La coppia di Squadra Antimafia è stata ospite della puntata in onda su Canale 5 sabato 16 gennaio 2021. I due sono stati chiamati da cinque fratelli che hanno contattato la redazione di Maria De Filippi per fare una sorpresa alla madre Silvia. Un’instancabile lavoratrice che ha cresciuto i suoi figli completamente da sola.

Dopo la morte del padre, la famiglia ha affrontato molte difficoltà. Vari debiti, il pignoramento della loro casa e traslochi vari (hanno cambiato ben sei abitazioni). Silvia si è occupata dei suoi figli con grande forza e ora che sono tutti adulti i cinque ragazzi le hanno pubblicamente chiesto di smettere di lavorare e godersi il meritato riposo.

La scelta di chiamare come “regalo” Marco Bocci e Giulia Michelini non è stata casuale: Silvia è da tempo una grande fan di Squadra Antimafia e di Domenico Calcaterra e Rosy Abate. La donna è rimasta senza parole appena ha visto i due attori nello studio di Maria De Filippi. Come di consueto Giulia e Marco hanno omaggiato la donna con alcuni regali assai importanti.

La Michelini ha donato a Silvia una carta annuale da spendere presso parrucchieri ed estetisti per prendersi finalmente cura di se stessa. Bocci, invece, ha regalato alla donna un “barattolino dei sogni”. Un contenitore che una volta aperto ha lasciato letteralmente a bocca aperta Silvia.

Il marito di Laura Chiatti ha preferito non svelare il contenuto di quel barattolino ma è evidente che contenga soldi. Molti soldi, con i quali la madre di cinque figli può finalmente togliersi qualche sfizio e capriccio dopo tanti anni di sacrifici e privazioni.

Una scelta che è piaciuta molto al pubblico a casa, che fin da subito ha fatto il tifo per Silvia. Ma chi ha pagato questi regali per la signora Silvia? Da sempre a C’è posta per te fanno passare il messaggio che siano gli ospiti a pagare tutto ma la realtà sarebbe un’altra…

Maria De Filippi non si è mai sbilanciata sull’argomento ma qualche tempo fa Mara Venier ha spifferato che è proprio la moglie di Maurizio Costanzo a pagare tutti i vari regali che vengono offerti nella sua trasmissione.