Mara Venier torna a C’è posta per te: “I regali? Paga Maria De Filippi”

Chi paga i regali di C’è posta per te? Maria De Filippi, parola di Mara Venier

Mara Venier è tornata ospite di C’è posta per te, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 18 gennaio. La conduttrice Rai è stata chiamata da Mimmo per fare una sorpresa ai suoi suoceri e a suo cognato. Il ragazzo ha perso la fidanzata Giada, dalla quale ha avuto la figlia Beatrice, a causa di un incidente stradale. E da allora la famiglia di Giada è diventata a tutti gli effetti la famiglia di Mimmo, che ha così ringraziato pubblicamente i suoi cari. Mara ha raccontato ai protagonisti della storia la sua vicenda personale, di come ha reagito dopo la perdita della madre, e ha invitato tutti a non mollare mai, neppure davanti a queste terribili tragedie.

Le parole di sostegno di Mara Venier a C’è posta per te

“La vita ti porta improvvisamente a dover accettare dei dolori enormi. È un dolore inaccettabile. Voi siete una famiglia meravigliosa, piena di dignità e forza. Credo che la vostra forza sia proprio Beatrice, che farà 3 anni a settembre. Io ho perso mia madre che era la mia vita, il senso della mia vita. Quando se n’è andata per me era finita, non avevo più voglia di vivere. Volevo andare dove era lei. Poi la vita mi ha dato un nipotino. Mi è tornato il sorriso e la voglia di affrontare la vita. La forza la dovete trovare in Beatrice“, ha dichiarato Mara Venier a C’è posta per te.

I regali di Mara Venier per la famiglia di Mimmo

Mara Venier ha poi regalato alla famiglia di Mimmo uno splendido viaggio in crociera. “Scegliete voi il posto dove andare, tanto paga Maria”, ha detto divertita zia Mara. Che ha poi continuato a stuzzicare la De Filippi, che rideva di gusto davanti all’atteggiamento della sua ospite. “Visto che paga Maria qual è il posto più costoso dove andare? I Caraibi?”, ha chiesto la Venier. Oltre al viaggio la produzione ha donato a Mimmo dei succhi di frutta: gli unici che beve il giovane ma che si trovano a 30 chilometri dalla sua abitazione. “Visto che paga sempre Maria, fuori c’è un camion di succhi di frutta che aspetta”, ha sottolineato la presentatrice Rai.

La rivelazione di Mara Venier è piaciuta al pubblico

“Abbiamo dovuto aspettare Mara per conoscere una verità che sapevamo già ma che sentire è sempre bello: i regali li paga Maria”, ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha replicato sarcastico: “Sono anni che gli ospiti fanno passare per proprio i regali… poi arriva zia Mara e gli sbugiarda tutti”. Va segnalato però che durante l’ospitata la Venier ha donato a Mimmo, di tasca propria, un ciondolo di giada che rappresenta la forza. “Me l’ha regalata una persona che mi vuole molto bene e io ora la dono a te. Quando sei giù pensa a zia Mara e stringi questa pietra”, ha spiegato.