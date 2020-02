Ascolti Tv 16 febbraio 2020: Come una madre schiaccia Live

L’ultima puntata di Come una madre ottiene il doppio degli spettatori di Live – Non è la d’Urso: gli ascolti di domenica 16 febbraio 2020

Come una madre si è rivelata essere un’altra fiction di successo della Rai: ha segnato un altro ottimo risultato, battendo sonoramente Live – Non è la d’Urso. Il caso “Morgan-Bugo” interessa, è vero, ma la storia con Vanessa Incontrada protagonista ancora di più, visto che ha ottenuto il 20.7% di share e 5.052.000 spettatori, che non si sono persi per nulla al mondo l’ultima puntata. Barbara d’Urso è stata invece seguita da 2.962.000 teleutenti (11.1% di share) nella presentazione e da 2.368.000 spettatori (14.9% di share) durante tutta la durata del programma. Un risultato che, comunque, non danneggia Mediaset: supera sempre le aspettative e, per questa ragione, non mancheranno nemmeno nei prossimi mesi altre puntate con temi più che mai caldi.

Ascolti Tv 16 febbraio: la sera e il pomeriggio di Rai e Mediaset

Abbiamo scoperto se si farà la seconda stagione di Come una madre e altri imperdibili retroscena sulla querelle di Bugo e Morgan, ma cos’altro è successo durante la serata di domenica 16 febbraio 2020? Fabio Fazio ha portato il suo Che Tempo Che Fa – in onda su Rai 2 – all’8.3% di share (2.113.000 telespettatori) mentre Il Tavolo si è assestato al 9.4% di share (1.719.000 telespettatori). A trionfare nell’Access Prime Time, I Soliti Ignori di Rai 1, portando a casa il 21.1% di share (5.576.000 teleutenti); la rete avversaria, con Paperissima Sprint, ha registrato il 12.5% di share, venendo seguito da 3.308.000 spettatori. Avanti un altro è stato seguito da 3.720.000 spettatori (17.2% di share) mentre L’Eredità da 5.029.000 teleutenti (22.8% di share).

Domenica In inarrestabile: i risultati della puntata di ieri 16 febbraio 2020

Nel pomeriggio Domenica In, con le varie interviste ai cantanti di Sanremo, ha registrato il 22.6% di share, riuscendo a incuriosire 3.818.000 telespettatori; non male Domenica Live col suo 14.8% di share e i suoi 2.388.000 teleutenti. Quelli che Aspettano ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.059.000 spettatori (6.3% di share) mentre Quelli che il Calcio 1.248.000 (8.1% di share).