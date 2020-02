Live-Non è la d’Urso: Morgan pronto a ricucire con Bugo, l’appello

Infinita la soap opera Morgan-Bugo. I due artisti, dopo la lite sanremese, se li sono spartiti Rai e Mediaset. Bugatti è stato protagonista di alcune ospitate nelle reti del servizio pubblico, mentre Castoldi è sbarcato nei salotti del Biscione condotti da Barbara d’Urso. E proprio a ‘Live’, nella puntata odierna di domenica 16 febbraio 2020, Marco è sembrato voler tendere una mano all’amico. Appena giunto in studio, prima di esibirsi e affrontare le 5 sfere, si è rivolto proprio a Bugo, dicendo di essere pronto a ricucire, a patto che l’ex compagno di viaggio a Sanremo chieda scusa a Sergio Endrigo (Morgan, dopo la serata delle cover, è stato parecchio critico per l’interpretazione di Bugo)

“Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme”

“Ho visto che stavi a Domenica In oggi, bello vederti felice”, ha detto Morgan riferendosi a Bugo. Poi ha aggiunto: “Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme.” Insomma una mano tesa con riserva. Chissà come la prenderà Bugatti. Castoldi, inoltre, ha mostrato in diretta un messaggio che ha scritto oggi all’amico (non avrebbe ricevuto risposta), complimentandosi con lui per le ottime posizioni del loro brano nelle classifiche musicali italiane. Certo è difficile capire dove finisca il sottile confine dell’ironia e del sarcasmo e dove inizi quello della serietà.

Diaco affonda su Morgan

Sempre nella domenica odierna, Pierluigi Diaco, conduttore e giornalista Rai, ha usato parole molto dure su Morgan. Lo ha fatto nel salotto di Domenica In: “C’è molta ipocrisia su di lui, si è prestato alla prostituzione televisiva. A dispetto di ogni talento, alcune reti televisive gli hanno dato tutti gli strumenti per coltivare il suo ego a discapito del suo genio. Bugo se lo è portato dietro come amico e si è ritrovato un guastatore. La tv è diventata la droga di Morgan, lo ha rovinato come essere umano”.