Domenica In, Bugo: rapporti con Morgan oggi, Diaco durissimo su Castoldi

Domenica In, Bugo in studio: “Marco più sentito”. La sorella di Morgan si mette ‘l’elmetto’ ma Diaco è durissimo: “Prostituzione televisiva. La tv è diventata la droga di Morgan, lo ha rovinato come essere umano”

Altra intervista per Bugo, dopo il patatrac con Morgan andato in onda in mondovisione durante la penultima puntata di Sanremo. Ospite a Domenica In da Mara Venier, il cantante è tornato sulla lite con l’amico. In studio anche i giornalisti Giampiero Mughini e Pierluigi Diaco, e il direttore d’orchestra del brano ‘Sincero’ Simone Berlolotti. In collegamento anche la sorella di Castoldi, Roberta. Pronti via e Zia Mara ha fatto sentire la sua vicinanza a Bugatti: “Io gli occhi tuoi domenica scorsa li ho visti e assicuro che erano di una tristezza infinita. Dall’altra parte c’è il bicchiere mezzo pieno, sei primo in classifica (in realtà è 28esimo nella classifica Fimi, ndr)…”. “Io sono turbato, sì è vero che c’è il bicchiere mezzo pieno ma non riesco a non pensare a questa cosa (alla lite e all’amicizia in crisi con Morgan, ndr)”, la risposta di un pacato Bugo, alla quale è seguita una forte presa di Diaco contro Marco Castoldi.

“Morgan non è più una persona, è un genere televisivo, è un format”

Diaco ha battuto durissimo su Morgan: “C’è molta ipocrisia si è prestato alla prostituzione televisiva. A dispetto di ogni talento, alcune reti televisive gli hanno dato tutti gli strumenti per coltivare il suo ego a discapito del suo genio. Bugo se lo è portato dietro come amico e si è ritrovato un guastatore. La tv è diventata la droga di Morgan, lo ha rovinato come essere umano”. E ancora: “Lui ha usato Bugo e l’ha fatto nella maniera più infame. Se un’amicizia viene usata da uno dei due per fare una propria narrazione… Secondo me lui da Sanremo voleva andare su Canale 5″. Poi la chiosa: “Morgan non è più una persona, è un genere televisivo, è un format”. In collegamento è poi stato il momento dell’intervento della sorella di Morgan, Roberta.

Bugo su Morgan: “Non ci siamo più parlati né chiariti. Lo consideravo un amico”

La sorella di Morgan: “Si andava cercando qualche cosa e si è trovato altro. Si andava cercando di portare un brano a Sanremo ed è uscita un’altra cosa. Quello che è successo sul palco, poteva essere magari gestito in modo diverso da Bugo”. Zia Mara: “Cosa avrebbe dovuto fare?”. Roberta si è così spiegata: “Mi sarei aspettata una reazione all’invettiva di Marco da parte di Bugo. Un’improvvisazione, un’altra invettiva da parte di Bugo. Io sul palco davanti a un’azione performativa, rispondo con un’azione performativa.” La replica di Bugatti: “A bocce ferme è tutto più facile. Da parte mia è stata una reazione spontanea. Lì è venuta fuori la mia personalità in maniera naturale. Come persona, quello che è successo non l’accetto. Nella mia sensibilità artistica io ho detto: ‘Non voglio stare in questo meccanismo’. Rifarei la stessa cosa”. La Venier ha chiesto se abbia più sentito Castoldi: “Non ci siamo più parlati né chiariti. Lo consideravo un amico. Io non sono Morgan, non so dire se mi ha usato o no. Sono turbato”.

Morgan, Diaco affonda ancora

C’è infine stato uno scontro tra Roberta e Diaco, il quale è sbottato così: “Viviamo in un mondo strano: tu, tua madre e Morgan non vi parlate da tempo, e basta una trasmissione tv per parlarvi? Non siamo nati ieri, si va in tv e poi si passa alla cassa.” L’intervento del giornalista è stato accolto con un fragoroso applauso in studio. Ma non è finita qui. Diaco ha poi fatto un lungo intervento, affermando che la tv italiana ha dato troppo spazio a Morgan anche quando “non era in condizioni psicofisiche accettabili”. Senza troppo girarci attorno il giornalista ha fatto intendere che il cantante sia dipendente di alcune sostanze. “Stai parlando di rapporti con la tossicodipendenza”, ha infatti chiosato Giampiero Mughini.