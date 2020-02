Levante, Domenica In: le parole su Diodato. Mara Venier punge Ultimo

Levante a Domenica In: le parole su Diodato. Frecciatina di Mara Venier a Ultimo

Levante sbarca a Domenica In, dopo che non era stata presente nella scorsa settimana. A svelare il motivo del forfait è stata Mara Venier, che ha raccontato che la cantante, sfiancata da un sabato sera di festeggiamenti e ore piccole, non è riuscita a essere al top il giorno seguente. Da qui la rinuncia all’ospitata. Ma nessun caso ‘diplomatico’ tra la conduttrice e l’interprete. Anzi, Zia Mara l’ha ringraziata per averla avvertita, con tanto di scuse. “Non come due anni fa le ragioni non c’erano”, ha chiosato la veneziana. La frecciatina a Ultimo, che disertò per motivi polemici con il Festival la partecipazione nel 2019, è stata servita. Spazio poi a Diodato…

Levante e i festeggiamenti terminati alla mattina dopo il Festival di Sanremo

“Grazie per la telefonata, ti sei quasi scusata perché hai fatto le ore piccole…” racconta Mara a proposito del forfait di Levante della scorsa settimana. La cantante: “Quando sono arrivata in teatro non mi sentivo proprio bene, ho fatto le 8,30. Scusate ma è stata intensa la settimana e ho festeggiato con tutta la troupe”. Viva la sincerità, apprezzata anche dalla padrona di casa di Domenica In che ha replicato con una battuta simpatica: “Potevi chiamare anche me!”. “La prossima volta sarà fatto”, la controreplica dell’ex di Diodato. A proposito di Antonio…

“Diodato? Sono felice che oggi si siano accorti di lui. Io sono sempre stata una sua grande fan”

Zia Mara non ha indugiato troppo sulla relazione che c’è stata tra Levante e Diodato, limitandosi a una domanda ‘candida’. Contenta che abbia vinto lui il Festival di Sanremo? “Sono feliccissima che abbia trionfato. Lo conosco, è una delle voci maschili più belle del panorama italiano e sono felice che oggi si siano accorti di lui. Io sono sempre stata una sua grande fan.” Che belli gli ex che ancora si vogliono bene!