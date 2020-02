By

Domenica in

Diodato a Domenica In conferma che la canzone Fai rumore è dedicata all’ex fidanzata, la cantante Levante

Ora è ufficiale: la canzone Fai rumore, che ha vinto il Festival di Sanremo 2020, è stata scritta da Diodato dopo la fine della sua storia d’amore con Levante. Che ha partecipato alla stessa gara canora con il brano Tikibombom, piazzandosi al 12esimo posto. Da giorni si parlava di questa dedica speciale tra le righe ma ora è arrivata la conferma dal vincitore di Sanremo. Conferma che Antonio ha dato in maniera piuttosto imbarazzata a Domenica In, dove non è riuscito a sottrarsi alle domande invadenti della padrona di casa Mara Venier, che lo ha accolto con la solita verve e simpatia.

Diodato e Levante si sono amati per due anni prima di Sanremo 2020

“Questa canzone è dedicata ad una cantante bruna, molto bella, che era anche qui a Sanremo con un pezzo molto bello?”, ha chiesto simpaticamente Mara Venier al vincitore di Sanremo 2020. “Anche”, ha detto piuttosto imbarazzato Diodato. Quest’ultimo non ama parlare molto della sua vita privata ma davanti a zia Mara non è riuscito proprio a mentire. Intanto dopo il trionfo all’Ariston è arrivato il messaggio di Levante, che si è pubblicamente congratulata con l’ex compagno per il traguardo raggiunto.

In che rapporti sono oggi gli ex fidanzati Diodato e Levante

“Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti”, ha chiarito Levante in un’intervista concessa al settimanale Chi prima dell’inizio del Festival di Sanremo.