Levante e Diodato, ex fidanzati a Sanremo 2020: il rapporto oggi

Levante e Diodato sono stati insieme: in che rapporti sono oggi

Che Festival di Sanremo sarebbe senza un pizzico di gossip? Per la settantesima edizione c’è grande attenzione su Levante e Diodato, che in passato si sono amati a lungo. Entrambi sono stati scelti da Amadeus per la kermesse musicale e si ritroveranno così nella stessa gara canora. Ma in che rapporti sono oggi i due artisti? È stata Levante – vero nome Claudia Lagona – a mettere a tacere le malelingue, chiarendo che non ha alcun problema con il suo ex fidanzato. Anzi, di recente si sono visti e sentiti e non ci saranno difficoltà dietro le quinte dell’Ariston. Dove, tra l’altro, Diodato – vero nome Antonio – è uno dei favoriti alla vittoria finale. La sua canzone inedita – Fai rumore – è stata molto apprezzata dai giornalisti che hanno ascoltato in anteprima tutti i brani di Sanremo 2020.

Levante parla della sua relazione con il cantante Diodato

“Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti”, ha chiarito Levante in un’intervista concessa al settimanale Chi. “Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”, ha aggiunto la cantante. Che partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo: in passato è stata bocciata sia nel 2013 sia nel 2015. Per Diodato si tratta invece di un ritorno visto che nel 2018 ha presentato sul palco dell’Ariston la canzone Adesso in coppia con Roy Paci.

La storia d’amore tra i cantanti Levante e Diodato

Levante e Diodato hanno avuto una storia d’amore dal 2017 al 2019. Prima di incontrare il collega Claudia, che ha ricoperto anche il ruolo di giudice a X Factor, è stata sposata con Simone Cogo, il disc-jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots, conosciuto con il nome di Sir Bob Cornelius Rifo.