Levante è l’ex fidanzata di Diodato: il messaggio dopo la vittoria a Sanremo

Diodato ha vinto Sanremo 2020: il messaggio dell’ex fidanzata Levante

Dopo la vittoria di Diodato al Festival di Sanremo 2020 non è tardata ad arrivare la reazione di Levante. Forse non tutti sanno che i due cantanti in gara alla settantesima edizione della kermesse musicale si sono amati per circa due anni. Levante ha condiviso sul suo account Instagram le immagini della vittoria del collega e scritto: “Bravo Antonio”. L’ex giurata di X Factor ha supportato e continua a supportare dunque il suo ex fidanzato, con il quale è rimasta in ottimi rapporti come spiegato alla vigilia del Festival targato Amadeus. Qualcuno aveva parlato di rancore e astio tra Levante e Diodato ma in realtà in due sono ancora molto legati e nonostante la rottura continuano a stimarsi a vicenda.

In che rapporti sono oggi Levante e Diodato: la confessione della cantante

“Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti”, ha chiarito Levante in un’intervista concessa al settimanale Chi. “Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”, ha aggiunto la cantante, che a Sanremo 2020 ha presentato l’inedito Tikibombom.

La storia d’amore tra i cantanti Levante e Diodato

Levante e Diodato hanno avuto una storia d’amore dal 2017 al 2019. Prima di incontrare il vincitore di Sanremo 2020 Claudia Lagona, questo il vero nome della 32enne, è stata sposata con Simone Cogo, il disc-jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots, conosciuto con il nome di Sir Bob Cornelius Rifo