Come una madre 2 si farà? I motivi di una nuova stagione

Seconda stagione Come una madre, il futuro della fiction

La seconda stagione di Come una madre potrebbe esserci senz’altro. Ma prima di affrontare la questione del sequel della fiction con Vanessa Incontrada riepiloghiamo brevemente la trama: Angela, assistente sociale interpretata proprio dalla Incontrada, ha subito la morte del figlio Matteo e per questo ha deciso di vivere una vita appartata in una vecchia proprietà di famiglia; qui ha incontrato Elena, madre del piccolo Bruno e della piccola Valentina che dopo un appuntamento con un uomo misterioso, al posto del quale si sono presentati degli scagnozzi, viene uccisa. Prima di morire Elena chiederà ad Angela di prendersi cura dei suoi bambini; di qui inizierà una fuga pericolosa verso Roma perché la donna sarà inseguita non solo dagli assassini ma anche dalle forze dell’ordine, accusata purtroppo dell’omicidio di Elena. Nascerà un bellissimo rapporto con Valentina e Bruno che le permetterà di lenire le sue ferite per la morte del figlio.

Come una madre 2 si farà? I motivi del ritorno

I motivi del ritorno di Come una madre su Rai Uno sono fondamentalmente due: gli ascolti che la fiction ha avuto, visto che finora ha raggiunto circa cinque milioni di telespettatori in media, e la possibilità che alcuni attori ritornino nel cast; parliamo ad esempio di Sebastiano Somma che ha interpretato Sforza e che in una recente intervista di Telepiù si è detto pronto per un sequel. Neanche Vanessa Incontrada ha mai rilasciato interviste che abbiano fatto pensare a un rifiuto certo d’interpretare nuovamente Angela, e questo ci fa ben sperare. A prescindere dal finale di Come una madre insomma il fatto che gli attori del cast siano propensi a tornare è un buon segno.

Come una madre, la seconda stagione ci sarà? Perché potrebbe non tornare

Come una madre 2 potrebbe tuttavia non esserci mai per altri motivi: la fiction è stata concepita come una miniserie con il viaggio come motivo principale, e inoltre non sappiamo ancora il finale. Ciò significa che nel caso in cui la serie fosse auto-conclusiva gli autori dovrebbero fare i salti mortali per preparare una trama credibile e avvincente com’è stata quella di Come una madre. Se ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo!