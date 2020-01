Ascolti tv mercoledì 15 gennaio 2020: i dati della terza puntata del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini riprende quota mercoledì 15 gennaio. Dopo il crollo dello scorso venerdì, quando ha perso contro Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, il reality show ha riottenuto consensi. L’espulsione di Salvo Veneziano e le prime dinamiche che si sono create all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno appassionato 3.402.000 con il 20.23% di share (qui il riassunto della serata). Buon risultato anche per la partita di Coppa Italia trasmessa da Rai Uno: Juventus-Udinese è stata seguita da 4.731.000 spettatori con il 18.26%. Bene pure l’esordio di Italia’s Got Talent: nonostante la forte concorrenza lo show di Tv 8 condotto da Lodovica Comello ha totalizzato 1.367.000 telespettatori con il 5.9%.

Buoni ascolti per le repliche de L’Amica Geniale su Rai Due

Mercoledì 15 gennaio le repliche della prima stagione de L’Amica Geniale hanno appassionato quasi due milioni di telespettatori arrivando all’8.39% di share. La serie tv diretta da Saverio Costanzo tornerà poi in onda su Rai Uno il prossimo 10 febbraio con gli episodi della seconda stagione. Bene anche Chi l’ha visto su Rai Tre: il programma di informazione di Federica Sciarelli è stato seguito da 1.903.000 spettatori con l’8.80%

Ascolti tv pomeriggio: salgono Vieni da me e Il Paradiso delle Signore

Per quanto riguarda gli ascolti del pomeriggio c’è da segnalare la crescita di due programmi Rai partiti decisamente in sordina: Vieni da me di Caterina Balivo e la soap Il Paradiso delle Signore. Da qualche settimana lo share della conduttrice di Aversa oscilla tra il 14% e il 15%: un dato più alto de La Vita in Diretta, che molto spesso non va oltre il 13%. La soap di Rai Uno invece ha ormai acquistato il suo zoccolo duro di fan e nella giornata di mercoledì 15 gennaio ha quasi raggiunto il 16%.