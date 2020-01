Italia’s Got Talent: Troy James inquieta e spaventa, i giudici sono concordi

Italia’s Got Talent: la performance di Troy James inquieta ma piace

Italia’s Got Talent è tornato con una nuova edizione. Lo show di Tv8 quest’anno ha tra i giudici Joe Bastianich. Da Masterchef, l’americano è passato a Italia’s Got Talent e nella nuova veste sta piacendo al pubblico, come si evince sui social. Molte le performance che hanno conquistato non solo i quattro giudici ma anche i telespettatori e il pubblico seduto in sala. Una di queste è quella di Troy James da Toronto, Canada. Il giovane si è presentato con un modo gentile e un bel sorriso sulle labbra, il suo atteggiamento infatti non avrebbe mai fatto pensare a quello che avrebbe fatto poco dopo.

Troy James a Italia’s Got Talent: cosa ha fatto nella performance

Difficile da raccontare ma Troy James ha inquietato tutti, anche coloro che hanno visto lo show da casa. Snodabile e capace delle contorsioni più difficili, Troy è riuscito a camminare tra il pubblico e scendere le scale a mò di ragno. testa all’ingiù e il corpo sottosopra. Nonostante la performance non sia stata facile da comprendere e guardare (impressionava davvero) questo non ha demoralizzato i giudici. Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Frank Matano hanno detto “sì” dando la possibilità al concorrente di passare alla fase successiva.

Sulle contorsioni di Troy James abbiamo una sola cosa da dire: A-I-U-T-O. #IGT 😱😱😱 pic.twitter.com/iQ6zMEHZYu — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 15, 2020

Mara Maionchi: primo Golden Buzzer dell’edizione

Prima puntata scoppiettante. Italia’s Got Talent è iniziato alla grande: Mara Maionchi ha donato il suo Golden Buzzer (l’accesso diretto alla finale) ad un gruppo di ragazzi, italiani e sud coreani, di Taekwondo. Anche questa è stata una performance incredibile, da lasciare letteralmente a bocca aperta. “Mi è piaciuto il messaggio che hanno lanciato“, ha detto la Maionchi. Anche le acrobazie avranno avuto il loro peso nella sua decisione, immaginiamo!