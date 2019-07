Joe Bastianich è il nuovo giudice di Italia’s Got Talent

Joe Bastianich sbarca ad Italia’s Got Talent, sarà il nuovo giudice

Dopo aver detto addio a Masterchef, Joe Bastianich passerà dalle sfide tra padelle a quelle canore, di recitazione, danza e chi più ne ha ne metta. Il famoso imprenditore americano è infatti il nuovo volto di Italia’s Got Talent dove vestirà i panni di giudice. Joe prenderà il posto di Claudio Bisio che non potrà prendere parte al programma perché impegnato con le riprese della nuova commedia firmata da Sky Cops – Una banda di poliziotti. Confermati sono, invece, gli altri tre giudici: Federica Pellegrini, che si è appena intascata la quarta medaglia d’oro vincendo i mondiali di nuoto in Corea del Sud, Mara Maionchi, frizzante icona discografica, e Frank Matano, attore comico e re della risata italiana. Confermata anche Lodovica Comello che resterà alla conduzione del talent per il quarto anno consecutivo facendo felici i suoi fan che ha conquistato con il suo carattere solare e la sua grande umanità.

Joe Bastianich ad Italia’s Got Talent: l’annuncio

Vedremo dunque il grande ristoratore in panni diversi. Si, sarà sempre un giudice ma questa volta per giudicare non dovrà utilizzare il suo palato raffinato ma soprattutto occhi ed orecchie. A dare l’annuncio dell’arrivo di Joe Bastianich nel famoso talent è stata la pagina di Italia’s Got Talent che ha pubblicato una foto sui social che, oltre a confermare la conduzione della Comello, mostra i volti dei quattro giudici che vedremo seduti al famoso bancone durante la prossima edizione.

Joe Bastianich commenta il suo arrivo nel talent

Dopo aver lasciato Masterchef, qualcuno ha insinuato che Joe Bastianich sarebbe passato ad X Factor. Notizia ovviamente smentita con l’annuncio dello suo sbarco ad Italia’s Got Talent. Bastianich sembra essere davvero entusiasta per questa nuova avventura che, non a caso, ha commentato così: “Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di Italia’s Got Talent. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer“. Le selezioni per partecipare al talent inizieranno il 6, 7, 8 Settembre al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.