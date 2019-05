Joe Bastianich lascia Masterchef: c’entra X Factor? Il video annuncio

Joe Bastianich lascia Masterchef dopo ben otto anni. L’annuncio su Instagram

L’imprenditore statunitense ma di origine italiane, Joe Bastianich lascerà Masterchef. Il giudice era presente nel programma da ben otto anni e ha deciso di prendersi una pausa per la prossima stagione. Il video annuncio è stato condiviso su Instagram, dove Bastianich ha anche commentato la sua scelta. In molti credono che dietro questo annuncio ci sia il probabile approdo a X Factor nel ruolo di coach e giudice. Ebbene sì, sono tanti i nomi che sono stati fatti nelle scorse settimane. Se il settimanale Chi ha annunciato che sono vicini al contratto Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, e Giuliano Sangiorgi (di cui però non ne abbiamo conferme), alcuni hanno fatto anche il nome di Joe Bastianich. Ovviamente, l’ex giudice di Masterchef non è un cantante di professione né tanto meno un produttore o scout musicale, ma è molta la sua passione per la musica e il canto di cui ci ha dato prova in diverse trasmissione tv. Bastianich è diventato piano piano sempre più un personaggio televisivo e molto amato dal pubblico, forse anche per questo potrebbe arrivare nella giuria del talent condotto da Alessandro Cattelan?

Bastianich e l’annuncio dell’addio a Masterchef

“Questo è stato un anno di grandi cambiamenti“, ha esordito Joe sui social, “Ho infatti deciso di prendermi una pausa come giudice di Masterchef. Otto anni fa sono arrivato alla prima edizione da oltre Oceano, senza sapere quanto questo programma avrebbe cambiato la mia vita […] Non è stata una decisione facile ma sento che è arrivato il momento per dedicarmi a nuove avventure, soprattutto alla musica, mia passione da sempre“. Segue poi con il ringraziamento ai fan e a tutti coloro che lo hanno sempre sostenuto e amato. Sottolineando quanto successo ha avuto grazie al programma di Sky, dove ha conosciuto persone e colleghi fantastici. E ammette anche di essere in trattativa con alcuni programmi tv, sempre nel campo musicale: che sia davvero X Factor?

Joe Bastianich, da chi verrà sostituito a Masterchef?

Joe Bastianich sarà sostituito a Masterchef? Sembrerebbe proprio di no. Secondo Tabloit.it, infatti, al posto dell’ormai ex giudice non sarà preso nessun altro. Nella prossima edizione saranno solo tre i giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli (salvo cambiamenti futuri).