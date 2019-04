X Factor 2019, Joe Bastianich giudice nella nuova edizione? Arriva la risposta

X Factor 2019, Joe Bastianich giudice? Spunta il nome del ristoratore tra i favoriti

Sono giorni infuocati per quanto riguarda le anticipazioni sui giudici di X Factor 2019. Stanno spuntando diversi nomi, tra cui quello di Joe Bastianich, per la giuria della 13esima edizione, che è da rifondare totalmente. I quattro giudici che abbiamo visto nell’ultima edizione, infatti, non ci saranno più. Il primo a dare l’addio è stato Manuel Agnelli, subito dopo la finale della passata edizione. Poi c’è stato un dire e non dire da parte di Fedez, che alla fine, tra le righe, ha lasciato intendere che non sarà tra i giudici di X Factor 13 volendo prendersi una pausa dalla televisione. Mara Maionchi ha detto stop, mentre di Lodo Guenzi non si è saputo nulla. Tutto può essere nel suo caso, perciò mai dire mai.

Giudici X Factor 2019, Joe Bastianich ci sarà? La risposta al Costanzo Show

Oggi è arrivata però la risposta di uno dei nomi più gettonati del momento. Stiamo parlando di Joe Bastianich: sarà giudice a X Factor 2019? La risposta è arrivata grazie a Maurizio Costanzo, che era curioso di saperlo come tutti i fan del talent show in onda su Sky. Avendo il giudice di Masterchef ospite al Maurizio Costanzo Show, il padrone di casa gli ha chiesto infatti se è vero che sarà giudice di X Factor. Ecco cosa ha risposto lui: “Siamo aperti a varie soluzioni quest’anno. Non lo so, vediamo”. Tutte le strade sono aperte, quindi! Certo è che i fan di Masterchef adesso sperano che l’eventuale approdo di Bastianich a X Factor non significhi un addio al programma culinario più famoso nel mondo.

X Factor 2019, Joe Bastianich e la passione per la musica

Joe Bastianich giudice di X Factor 2019 non è un’idea così fuori luogo come qualcuno potrebbe pensare. Se è vero che il suo lavoro non ha nulla a che fare con la musica, è altrettanto vero che questa è una sua grandissima passione. Lo ha confermato proprio al Maurizio Costanzo Show, spiegando di essersi avvicinato alla musica per sentirsi come tutti gli altri ragazzi americani quando, a New York, è cresciuto comunque come un bambino italiano, visto che la sua famiglia è italiana e ne manteneva usi e abitudini. La cucina è un lavoro, la musica è una passione: questo ha detto.