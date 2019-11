L’amica geniale 2 su Rai Uno, ecco quando va in onda: la data

Quando va in onda L’amica geniale 2: data dei nuovi episodi

Dopo il grande successo riscosso in Italia e negli Stati Uniti torna su Rai Uno L’amica geniale. La storia di Lila e Lenù, tratta dai fortunati e incantevoli romanzi di Elena Ferrante, torna in prima serata con una seconda stagione. La Rai ha deciso di programmare i nuovi episodi subito dopo il Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Dunque, salvo cambiamenti dell’ultima ora, L’amica geniale 2 sarà trasmessa a partire da lunedì 10 febbraio 2020. La seconda parte sarà divisa in 4 puntate, per un totale di 8 episodi. Confermate nel ruolo delle giovani protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco mentre Ludovica Nasti (Lila da bambina) sarà presente in alcuni flashback.

Anticipazioni su L’amica geniale 2: la trama

L’amica geniale 2 racconterà ancora una volta l’amicizia tra Lila e Lenù. Le due resteranno amiche nonostante gli stili di vita ben diversi: Lila è sposata con Stefano Caracci mentre Lenù continua a studiare. La seconda stagione, così come il secondo libro della saga letteraria di Elena Ferrante, sarà ambientata in gran parte sull’isola di Ischia. Qui Lila trascorrerà la sua prima estate da sposata e porterà con sé Lenù. Ad Ischia le due amiche troveranno Nino Sarratore, che cambierà per sempre il rapporto tra le due ragazze.

L’amica geniale 2 diretta sempre da Saverio Costanzo

I primi episodi de L’amica geniale 2 saranno diretti da Saverio Costanzo – già regista della prima stagione – mentre alcuni saranno firmati da Alice Rohrwacher. Soggetto e sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Le riprese si sono tenute la scorsa estate tra Roma, Napoli, Ischia e Pisa.