L’amica geniale 2 si farà: prime anticipazioni e quando va in onda

L’amica geniale continua: confermata dalla Rai la seconda stagione

La storia de L’amica geniale non è ancora finita. Rai e HBO – che producono la serie tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante – hanno annunciato la seconda stagione. Dopo le prime 4 puntate le avventure di Lila e Lenù continueranno con nuovi episodi, che racconteranno gli ultimi anni dell’adolescenza e quelli della giovinezza. L’idea dei produttori è quella di portare sul piccolo schermo tutti i quattro romanzi della Ferrante. Dopo L’amica geniale, dunque, la seconda stagione si rifarà al best seller Storia del nuovo cognome. Le riprese della seconda stagione inizieranno a Napoli in primavera e vedranno ancora come protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ma cosa succederà a Lila e Lenù? Scopri su Gossipetv le prime anticipazioni!

Prime anticipazioni L’amica geniale 2

L’amica geniale 2 racconterà la vita di Elena Greco e Raffaella Cerullo negli anni Sessanta. La prima continuerà a studiare: dopo il liceo si iscriverà all’Università. La giovane sceglierà di andare via da Napoli e di trasferirsi in Toscana, a Pisa. Diversa la situazione di Lila, che resterà nel Rione dopo il matrimonio con Stefano Carracci. L’unione tra i due non sarà però delle più facili e tra marito e moglie ci saranno scontri su scontri. In scena non mancheranno Nino e Donato Sarratore: padre e figlio cambieranno per sempre la vita di Lenù e Lila oltre a mettere a rischio la loro amicizia.

Quando andrà in onda L’amica geniale 2

Al momento non c’è ancora una data ufficiale, ma secondo indiscrezioni L’amica geniale 2 andrà in onda tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Come già accaduto con la prima stagione, la serie verrà prima trasmessa in America – dalla HBO – e successivamente in Italia. Rivedremo le attrici Ludovica Nasti e Elisa Del Genio, che hanno indossato i panni di Lila e Lenù da bambine? Non si hanno certezze ma non sono esclusi flashback sull’infanzia delle due protagoniste.