L’amica geniale attrici Lila e Lenù: come e perché sono state scelte dal regista

Chi sono le attrici de L’amica geniale e come sono state scelte dal regista Saverio Costanzo

L’amica geniale, tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, è la fiction del momento. Merito non sono della storia avvincente ma pure delle attrici protagoniste, tutte minorenni e fino ad oggi sconosciute al grande pubblico. Ma in che modo il regista Saverio Costanzo (figlio del più noto Maurizio) ha scelto le interpreti di Lila e Lenù? Il tutto è avvenuto in modo meticoloso: la produzione ci ha messo ben sette mesi per scegliere le attrici giuste. La decisione è poi ricaduta sulle emergenti: Ludovica Nasti (Lila da bambina), Elisa Del Genio (Lenù da bambina), Gaia Girace (Lila da adolescente) e Margherita Mazzucco (Lenù da adolscente).

Ludovica Nasti e Elisa Del Genio raccontato il loro provino

“Mi sono iscritta all’agenzia Studio Emme e il giorno dopo mi hanno convocato. All’inizio non pensavo a un progetto così importante, ora quasi non ci credo… Proprio io”, ha fatto sapere a Repubblica Ludovica Nasti, Lila da bambina. Ottenere la parte di Lila ne L’amica geniale non è stata però facile: la dodicenne ha dovuto indossare lenti a contatto scure e tagliarsi i capelli. “Una vera difficoltà per me che per anni sono stata senza capelli per colpa dei farmaci”, ha spiegato la piccola a Vero Tv. Ludovica, che vive a Pozzuoli, ha sconfitto qualche anno fa la leucemia.

Il provino di Elisa Del Genio, Lenù da bambina, è stato del tutto casuale. L’undicenne non era presente a scuola il giorno che la produzione è arrivata per cercare volti nuovi. “Io avevo solo accompagnato mio fratello al call-back per la parte di Enzo bambino. Non ero andata a scuola quando hanno fatto le foto. Mi hanno vista lì e mi hanno fatta provare…”, ha dichiarato la ragazzina a Vero Tv. Elisa è italo-svedese (la madre è di Stoccolma) ed è nata e cresciuta a Napoli: qui frequenta le scuole medie.

Il provino di Gaia Girace e Margherita Mazzucco

Gaia Girace, Lila da adolescente, è alla sua prima esperienza professionale da attrice. Ma da sempre sogna di fare questo lavoro, tanto che da qualche anno frequenta una scuola di recitazione. “Non ci credevo tanto, eppure stavo già frequentano una scuola di recitazione a Napoli. Non mi sentivo abbastanza brava. Però al primo provino ho notato uno sguardo incoraggiante delle persone del casting e ho pensato: vuoi vedere che…”, ha raccontato la quindicenne a Tv Sorrisi e Canzoni. Gaia è nata e cresciuta a Vico Equense: qui frequenta il Liceo Linguistico.

Margherita Mazzucco, Lenù da adolescente, è arrivata alla corte di Saverio Costanzo per caso. “Un giorno a scuola hanno detto che si poteva fare il provino ma io non c’ero. Che sfortuna! Poi però un ragazzo per strada mi ha dato un volantino. Ho fatto il colloquio e pensavo di essere andata male, perché non avevo mai recitato prima e poi non conoscevo neppure la storia. Ma quando mi hanno convocato a Roma e mi hanno fatto un altro provino ho cominciato a sperare. Perché è durato quattro ore!”, ha confidato l’attrice de L’amica geniale.