L’amica geniale: numero puntate e altre 3 curiosità sulla fiction di Rai Uno

L’amica geniale: quante puntate sono, dove è stata girata e cast attori

Finalmente arriva su Rai Uno la serie più attesa dell’autunno: L’amica geniale! La fiction è tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, diventato negli ultimi anni best seller in tutto il mondo. L’amica geniale, diretto dal regista Saverio Costanzo, andrà in onda a partire da martedì 27 novembre per quattro prime serate. La storia è stata suddivisa in otto episodi: ogni sera ne andranno in onda due, per un totale di quattro puntate. Il finale è in programma il prossimo martedì 18 dicembre. Il prodotto televisivo è stato girato tra Napoli e Caserta e per ricostruire il periodo del dopoguerra è stato utilizzato un intero rione. La serie è una coproduzione internazionale firmata anche dall’americana HBO e da Tim Vision. Negli Stati Uniti è stata già trasmessa qualche settimana fa, ottenendo un discreto successo.

Cast attrici L’amica geniale

Le attrici protagoniste de L’amica geniale sono quattro: Ludovica Nasti (Lila da bambina), Elisa Del Genio (Lenù da bambina), Gaia Girace (Lila da adolescente) e Margherita Mazzucco (Lenù da grande). Le quattro piccole attrici sono state scelte tra nove mila aspiranti protagoniste. Saverio Costanzo è stato impegnato con i casting per ben nove mesi. Ad attirare l’attenzione dei media è stata soprattutto Ludovica, da molti considerata (per aspetto fisico e recitazione) la nuova Sofia Loren. La dodicenne, che arriva da Pozzuoli, ha alle spalle una storia difficile: ha sofferto per 5 anni di leucemia.

Il regista de L’amica geniale

Il regista de L’amica geniale è Saverio Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo. Come raccontato dal diretto interessato, Saverio non era più intenzionato a lavorare a film tratti dai libri. Qualche anno fa Costanzo ha infatti firmato la pellicola La solitudine dei numeri primi. È stata però l’autrice Elena Ferrante a chiedere espressamente di avere l’uomo come regista della serie. “O tu o niente, mi ha detto”, ha ammesso il cineasta a Tv Sorrisi e Canzoni.

La scrittrice de L’amica geniale

L’amica geniale ha conquistato ben dieci milioni di lettori nel mondo. Elena Ferrante ha pubblicato il primo libro nel 2011 e ha poi continuato con Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta, Storia della bambina perduta. La scrittrice non è mai apparsa in pubblico e nessuno sa veramente chi si nasconde dietro lo pseudonimo di “Elena Ferrante”.