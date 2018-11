L’amica geniale attrici: Ludovica, Elisa, Margherita e Gaia si raccontano

L’amica geniale: le attrici Ludovica, Elisa, Margherita e Gaia svelano alcuni retroscena della mini serie

Le quattro giovani protagoniste de L’amica geniale, la nuova serie tv Rai, si raccontano in un’intervista per la rivista Grazia. Stiamo parlando di Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco e Gaia Girace, rispettivamente di 12, 11, 15 e 14 anni. Sono loro a interpretare le protagoniste della quadrilogia scritta da Elena Ferrante nelle diverse fasi della vita: Lila e Elena. Sono in tutto otto le puntate, ognuna da 50 minuti, che racconteranno la storia di queste due amiche. Le prime due puntate sono già state diffuse nelle sale cinematografiche, ottenendo un grandissimo successo. Ludovica, Elisa, Margherita e Gaia non sono di certo abituate alle interviste, ma hanno voluto raccontare come sono riuscite a gestire questa importante esperienza. Per la Nasti quello fatto per questa mini serie è il primo provino. Non ci credeva, in quanto non aveva neppure un briciolo di autostima. Non pensava, dunque, che sarebbe stata scelta proprio lei. Ma dopo sette mesi di casting, ecco che è stata confermata. Per Elisa il provino è stato del tutto casuale. La giovane è stata vista durante l’audizione del fratello, il quale purtroppo non è stato preso. Proprio in questa occasione le è stato chiesto di fare il provino, concluso nel migliore dei modi.

L’amica geniale: Lila ed Elena interpretate da quattro giovani attrici

Margherita ha scelto di fare il provino per la miniserie in onda sulla Rai dal 27 settembre dopo aver visto un volantino a Napoli. Non conosceva bene la storia raccontata dal film, ma ha scelto comunque di fare questo provino. Gaia, quando ha deciso di prendere parte all’audizione, si trovava nella scuola di recitazione che frequentava ormai da qualche mese. Per tutte e quattro il provino si è concluso decisamente nel migliore dei modi. Ludovica, Elisa, Margherita e Gaia si sentono molto vicine a Lila e Elena, le quali lottano con i genitori pur di poter proseguire con gli studi, durante i difficili anni ’50. La Nasti si sente forte e decisa proprio come Lila, mentre Elisa è quella più timida proprio come Elena.

L’amica geniale, Ludovica, Elisa, Margherita e Gaia unite anche loro da una grande amicizia come Lila ed Elena

Il film propone la storia di Lila e Elena mentre crescono e gli anni passano. Pertanto, inizialmente vediamo interpretare questi due ruoli Ludovica ed Elisa e poi Margherita e Gaia. Le prime due hanno subito fatto amicizia sul set, tanto che è nato un legame molto forte, proprio come Lila e Elena. Stesso discorso vale per l’altra coppia, di qualche anno più grande, che racconta come siano riuscite facilmente a formare una squadra. Tutte e quattro sono campane e, per tale motivo, per loro non è stato affatto difficile riconoscersi nella Napoli che racconta la miniserie.