L’amica geniale di Saverio Costanzo su Rai Uno: trama e quando va in onda

Di cosa parla L’amica geniale di Saverio Costanzo su Rai Uno

Cresce l’attesa per il debutto in tv de L’amica geniale. La miniserie diretta da Saverio Costanzo e tratta dalla saga letteraria di Elena Ferrante è pronta a conquistare il pubblico. La saga ha venduto milioni di copie nel mondo. La storia di Elena e Lila ora è pronta ad arrivare in tv. La serie, prodotta da HBO, RaiFiction e TIMvision, è divisa in otto episodi e andrà in onda su Rai Uno a partire da novembre 2018. L’Amica Geniale è il primo di una serie composta da altri tre romanzi e racconta la storia di un’amicizia lunga 60 anni: Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta.

L’amica geniale: chi sono le due protagoniste della miniserie

A portare sul piccolo schermo la storia delle due amiche Elena e Raffaella saranno le due giovanissime attrici Elisa del Genio e Ludovica Nasti. Le due piccole sono state scelte dopo una lunga selezione. La scrittrice Elena Ferrante ha infatti espressamente chiesto di ingaggiare solo bambini dilettanti. Il desiderio della scrittrice era quello di far trasparire il più possibile la loro spontaneità. L’amica geniale è stata presentata in anteprima alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia come proiezione esclusiva fuori concorso.

L’amica geniale: la trama della miniserie tratta dai romanzi di Elena Ferrante

L’amica geniale riporta sul piccolo schermo la storia di un’amicizia lunga 60 anni. La narrazione comincia con un’anziana signora, Elena Greco, la cui vita viene scossa dalla scomparsa improvvisa dell’amica Raffaella Cerullo, detta Lila. Ad avvisare Elena della scomparsa dell’amica è il figlio Rino. In attesa di avere notizie dell’amica, Elena decide di raccontare la storia della loro amicizia, iniziata nella Napoli degli anni ’50. Le due bambine, nate e cresciute in un rione popolare di Napoli, sono costrette a separarsi con la fine della scuola elementare. Il padre di Lila, calzolaio, non può infatti farle proseguire gli studi mentre Elena continuerà il suo percorso scolastico. I percorsi delle due ragazzine continuerann0 però ad intrecciarsi negli anni, in un turbine di eventi.

L’amica geniale: quando andrà in onda

L’appuntamento con la prima puntata della miniserie L’amica geniale dovrebbe essere fissato per metà novembre. Elisa del Genio e Ludovica Nasti interpretano Elena e Lila da bambine mentre Margherita Mazzucco e Gaia Girace vestono i panni delle protagoniste divenute adolescenti. Del cast fanno parte poi Dora Romano nei panni della maestra, Tommaso Rusciano, Gennaro De Stafano, Kristijan Di Giacomo, Giovanni Amura ed Elisabetta de Palo. La voce narrante è di Alba Rohrwacher.