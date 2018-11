Lila bambina L’amica geniale: l’attrice Ludovica Nasti ha sofferto di leucemia

L’amica geniale, parla la madre di Ludovica Nasti: la malattia dell’attrice di Lila da bambina

Ludovica Nasti ha 10 anni ed è una bambina bella e determinata. Ma la protagonista de L’amica geniale non ha avuto una vita facile, un po’ come il personaggio di Lila che interpreta su Rai Uno. Stefania, la madre di Ludovica, ha raccontato a Vieni da me – il programma condotto da Caterina Balivo – che la Nasti ha combattuto in passato contro un brutto male. Più precisamente contro la leucemia linfoblastica, scoperta quando la piccola era molto piccola. Oggi Ludovica sta bene ma per cinque anni si è sottoposta a numerose cure mediche, supportata dai genitori e dai fratelli. “Non ho mai menzionato la parola leucemia, l’ho sempre chiamata percorso”, ha precisato Stefania, che ha aggiunto: “Mia figlia mi ha insegnato tanto”.

Ludovica Nasti detta la piccola Sofia Loren: com’è arrivata a L’amica geniale

Dopo tanti anni passati tra ospedali e cure mediche, Ludovica Nasti si è ripresa in mano la sua vita da bambina. E per caso è arrivata ai casting de L’amica geniale. La piccola attrice ha fatto sette mesi di provini ed è stata scelta tra le nove mila bambine che si sono presentate. Qualcuno l’ha già paragonata alla grande Sofia Loren, per la sua bellezza disarmante e la sua recitazione naturale. “Sofia è il mio mito”, ha ammesso Ludovica a Vieni da me. “L’amica geniale è stata la mia prima esperienza sul set. Ho girato per un mese e mezzo tra Napoli e Caserta. Il momento più difficile è stato quando mi hanno tagliato i capelli”, ha raccontato la Nasti.

L’amica geniale, l’attrice Ludovica Nasti: passione calcio e recitazione

Oltre allo spettacolo, Ludovica Nasti è anche una grande appassionata di calcio. Durante le pause sul set de L’amica geniale ne approfittava per giocare a pallone con la baby collega Elisa Del Genio. “Volevo fare la calciatrice, oggi sono di fare l’attrice. Il set mi ha regalato molte emozioni”, ha assicurato l’attrice di Lila.