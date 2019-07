L’amica geniale 2, riprese in corso: prima foto e video dei nuovi episodi

Ultime news su L’amica geniale 2: riprese, foto e video

Riprese in corso della seconda stagione de L’amica geniale. Da circa un mese la produzione italo-americana è in giro per l’Italia – tra Napoli, Roma, Ischia e Gaeta – per i nuovi episodi della serie tv tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Confermate nel cast le protagoniste adolescenti Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che tornano ad indossare i panni di Lila e Lenù dopo l’ottima performance della prima stagione. Non è ancora chiaro se ci saranno dei camei di Ludovica Nasti e Elisa Del Genio, che hanno interpretato le due amiche da bambine. L’account social del telefilm ha diffuso la prima immagine dei nuovi episodi e un breve filmato: al momento non è stata ancora rilasciata una data ufficiale de L’amica geniale 2. Ma, secondo indiscrezioni, dovrebbe andare in onda su Rai 1 nei primi mesi del 2020.

Anticipazioni su L’amica geniale 2: la trama

L’amica geniale 2 racconterà ancora una volta l’amicizia tra Lila e Lenù. Le due resteranno amiche nonostante gli stili di vita ben diversi: Lila è sposata con Stefano Caracci mentre Lenù continua a studiare. La seconda stagione, così come il secondo libro della saga letteraria di Elena Ferrante, sarà ambientata in gran parte sull’isola di Ischia. Qui Lila trascorrerà la sua prima estate da sposata e porterà con sé Lenù. Ad Ischia le due amiche troveranno Nino Sarratore, che cambierà per sempre il rapporto tra le due ragazze.

L’amica geniale 2 diretta sempre da Saverio Costanzo

L’amica geniale 2 sarà composta in tutto da sei episodi, quattro dei quali saranno diretti da Saverio Costanzo – già regista della prima stagione – mentre i restanti due saranno firmati da Alice Rohrwacher. Soggetto e sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Fremantle sarà il distributore internazionale in associazione con Rai Com.