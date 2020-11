Ottima ripartenza per Amici di Maria De Filippi. La prima puntata della nuova edizione del programma è andata in onda sabato 14 novembre 2020 e ha incollato davanti al piccolo schermo ben 3.452.000 telespettatori con il 20.55% di share. Sono passati venti anni dal debutto della Scuola più famosa d’Italia eppure il pubblico non smette di guardare con passione e interesse i nuovi talenti che si presentano in tv. Il debutto della ventesima edizione è stato fortunato anche per la presenza di alcuni, amati, ex allievi come Alessandra Amoroso, Irama, Annalisa, Stash, Elodie, Giordana Angi e tanti altri.

Sabato 14 novembre sono aumentati gli ascolti di Verissimo. La trasmissione di Silvia Toffanin è stata seguita da 3.042.000 spettatori nella prima parte (21.34%) e 2.862.000 nella seconda parte (17.98%). Niente da fare per Italia Sì di Marco Liorni che non è andato oltre il 12.27% di share. Chi ha vinto invece la sfida del sabato sera? Per l’ennesima volta si sono scontrati Tu si que vales su Canale 5 e Ballando con le Stelle su Rai Uno.

A registrare l’ennesima vittoria è il format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. La terzultima puntata – la finale è prevista per sabato 28 novembre 2020 – ha appassionato 5.458.000 telespettatori con il 26.23% di share. Tra i momenti salienti della serata le lacrime di Belen Rodriguez e l’assenza/presenza del giurato Gerry Scotti.

Ha perso la sfida del sabato sera ma sta comunque portando ottimi risultati Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Il varietà di Rai Uno può ormai contare su oltre 4.234.000 telespettatori e il 20.14%. Un buon riscontro che, molto probabilmente, porterà la Carlucci e il suo show ad andare sempre in onda in autunno anziché in primavera.

Per quanto riguarda gli altri ascolti tv va segnalato il grande successo di Beautiful, che resta la soap più seguita in Italia. Solo ieri le vicende di Brooke, Ridge, Thomas e Hope hanno catturato l’attenzione di 3.140.000 persone con il 16.26% di share. Rimandato a domenica, invece, l’appuntamento con la serie turca Daydreamer.

Per fare spazio ad Amici di Maria De Filippi Mediaset è stata costretta a riprogrammare di nuovo la messa in onda del telefilm con protagonista Can Yaman. Dal 15 novembre Daydreamer andrà in onda solo ed esclusivamente di domenica, fino a nuova programmazione.